DALGA MI GEÇİYORSUNUZ! Kayseri Boğazköprü yol yapım çalışmaları yıllardır bir türlü adam gibi yapılamıyor. 2014 yılında yenilenen Boğazköprü çevre yolunda, 17 milyon liraya mal olan bir düzenleme ile güya köprü ayakları da sağlamlaştırılmıştı. Ardından açılan yol çöktü, sonra asfalt yenilendi. Ardından yol açıldı ama bir ay sonra yine çöktü. Sonra kapatıldı yeni asfalt sökülüp tepeden tırnağa bir daha yapıldı. Şimdi aynı yolda yer alan Boğazköprü’nün ayaklarında “yine” çökme olması sebebiyle yol trafiğe kapanıyor ve devletin “yine” milyonlarca lirası harcanarak köprü ayağı bilmem kaçıncı kere “sağlamlaştırılacak”.

03 Nisan 2019 Çarşamba 10:07