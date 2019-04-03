DALGA MI GEÇİYORSUNUZ!

Karayolları Değil Yap-Boz Yolları
Çocukların oynadığı şekil tamamlama oyununu andıran bu YAP-BOZ sebebiyle Karayolları’nın adının YAP-BOZ YOLLARINA döndüğünü söyleyen vatandaşlar, “Devletin yetkilileri yani bakanından müdürüne kadar, bu yolun parasını kendi cebinden verselerdi, inanın o bir türlü sağlamlaştırılamayan köprü ayakları bin kere sağlamlaştırıldı. Yeter artık bizle dalga geçmeyi bıraksınlar, yapılamayan işlerin faturası, ihmali olanlara çıkacağına yine vatandaşa çıkıyor. Nerde bu milletvekillerimiz, bakanlarımız bunları görmüyor mu, bunlara sebep olanlar niye hala yerlerinde hiçbir şey olmamış gibi oturabiliyor” diyor.
Boğazköprü Yolu Tekrar Kapandı
2014 yılından bu yana bir türlü sağlamlaştırılamayan köprü ayakları, dikiş tutmayan asfalt yollar Kayserilileri çileden çıkarmış durumda. Boğazköprü çevre yolu güzergâhı tekrar kapandı ve sürücüler Kuzey Çevre yoluna yönlendirildi. Bakalım bu sefer vatandaşın haklı isyanını duyanlar olacak mı?
Çocukların oynadığı şekil tamamlama oyununu andıran bu YAP-BOZ sebebiyle Karayolları’nın adının YAP-BOZ YOLLARINA döndüğünü söyleyen vatandaşlar, “Devletin yetkilileri yani bakanından müdürüne kadar, bu yolun parasını kendi cebinden verselerdi, inanın o bir türlü sağlamlaştırılamayan köprü ayakları bin kere sağlamlaştırıldı. Yeter artık bizle dalga geçmeyi bıraksınlar, yapılamayan işlerin faturası, ihmali olanlara çıkacağına yine vatandaşa çıkıyor. Nerde bu milletvekillerimiz, bakanlarımız bunları görmüyor mu, bunlara sebep olanlar niye hala yerlerinde hiçbir şey olmamış gibi oturabiliyor” diyor.
Boğazköprü Yolu Tekrar Kapandı
2014 yılından bu yana bir türlü sağlamlaştırılamayan köprü ayakları, dikiş tutmayan asfalt yollar Kayserilileri çileden çıkarmış durumda. Boğazköprü çevre yolu güzergâhı tekrar kapandı ve sürücüler Kuzey Çevre yoluna yönlendirildi. Bakalım bu sefer vatandaşın haklı isyanını duyanlar olacak mı?
Özel Haber: İlter Sağırsoy