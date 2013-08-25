Dershaneler Kapatılacak mı?





Dershanelerin kapatılmasına yönelik çalışmaların söz konusu olduğu ilk günlerden itibaren yetkililerin bu işin altından kalkabileceklerini düşünmediğini ifade eden Kayaaltı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların kendi başarısı ve içinde bulunduğu durum tartışma konusuyken okların neden bir anda dershanelere döndüğünü anlayamadığını söyledi.

Kayaaltı, konuya ilişkin şunları kaydetti; ‘Gelişmiş beyinler üretmek için çalışan, Ülke için çaba sarf eden bu kurumların kapatılmak istenmesine anlam veremiyorum. Devlete bir yükümüz yok aksine katkımız var. Velilerin bütçesini sarsmıyoruz. Hiç kimsenin parasını gasp etmiyoruz ki ülkede Milli piyango, şans oyunları ve at yarışı gibi birçok tuzak kurulmuş devlet bunları özelleştirmeye çalışarak gayrimeşru bir kazancı meşru hale getirmeye çalışıyor. Yasal ve legal yoldan kazanç peşinde olan ülkeye kaliteli insan gelişmiş beyin yetiştiren kurumları kapatmak istiyorlar anlamış değilim. Kapatmanın da çözüm olabileceğini sanmıyorum. Özel okul konusuna gelince bizler yıllar önce bu teklifle gerekli her türlü fizibilite çalışmasını yapıp kapılarını çaldık ama hiçbir kurum ilgilenmedi, bize geri dönmedi.’

Uzun yıllardır dershane sektörünün içinde bulunduğunu ve bu zamana kadar hiçbir veliden bu kurumlara yönelik bir şikâyetle karşılaşmadığını belirten Kayaaltı; ’Dershane sektörü bir dönem zor zamanlar geçirdi. Ama son yıllarda bu kurumlar eğitim ve öğretim kalitesi anlamında Milli Eğitim Bakanlığı okullarının bile önüne geçmiş durumda. Bizlere gelen öğrenci velileri dershaneler kapatılırsa ne yapacaklarını, çocuklarını nasıl okutacaklarını soruyorlar. Maddi durumu iyi olan insanlar özel derslerle bu eksikleri gidere bilir ama ya dar gelirli vatandaş ne yapacak? Nihayetinde var olan sınavlar dershaneler kapandığı zamanda devam edecek’ dedi. Dershanelerin temel olarak bir öğretim kurumu olarak kurulduğunu ancak okullardaki kalitenin düşmesi ve bazı aksaklıkların yaşanmasından dolayı, okulların eğitim görevini de dershanelerin üslendiğini söyleyen Kayaaltı, bu kurumlar arasında bir yarış olmadığını ancak böyle bir durum varsa eğer son yıllarda dershanelerin okullardan bir adım öne geçtiğini vurguladı.

‘Onlarda bu işin gerçeğini biliyor’

‘Milli Eğitim Bakanı ve bu işle ilgilenen bürokratlar akıllarından geçeni açıkça çıkıp kamuoyuna açıklamadılar. Bu gün gidin okulların önünde bekleyip bütün velilerle konuşun, sorun hemen hepsinden yeterli hizmeti alamadıklarını duyacaksınız. Okullarda İlk 8 yılda gerekli temel eğitimi veremiyoruz. Hal böyle olunca da veliler dershaneye başvuruyor. Zaten bunu başarabilsek dershanelere olan ihtiyaç azalacaktır. ’ diyen Kayaltı, Bunun nedeni olarak da öğretmenlerin, son yıllarda çıkan yasalarla şikâyet konusu olmasını buna bağlı olarak da öğretmenlerin sevgi ellerini öğrencilerin üzerinden çekmesi olduğunu söyledi. Ayrıca okullardaki disiplinsizliğe de dikkat çeken Kayaltı, bu disiplin eksikliği giderilmeden getirilecek sistemin ne olursa olsun eğitim ve öğretimdeki eksikleri gidermeyeceğinin altını çizdi.

Bakanların ve üst düzey Bürokratların da çocukları bu dershanelere gidiyor. Bu insanlar da işin gerçeğini biliyorlar ancak dershaneler zurnanın son deliği iken nasıl oluyor da her şeyin nedeni olarak görülüyor inanın anlamış değilim diyen Kayaaltı, dershanelerin direk kapatılmasının bir çözüm sağlamayacağını, bunun bir ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak; ‘Oldu ki dershaneler kapatıldı bu işi yapmak isteyen insanlar bunu Kanarya sevenler derneği ismi altında dahi yaparlar çünkü buna ihtiyaç ve talep var. Saati dolarlarla ölçülen hocalar tutulup özel dersler alınıyor. Özel uçaklar ile şehirlerarası öğretmenler taşınıyor durum böyle iken dershanelerin kapatılması ne gibi bir yarar sağlar önce bunun düşünülmesi gerek’ şeklinde konuştu.

‘Ülkesine, milletine ve kendine faydalı Gelişmiş Beyinler yetiştiriyoruz’

Dershanelerin kar işletmeleri olmadığını ve kendisinin de asla bu kurumları ekmek teknesi olarak görmediğini, bu yüzdende dershanelerin kapatılıp ya da kapatılmamasının çokta önemli olmadığını vurgulayan Kayaaltı, Önceliklerinin ve önemsediklerinin İnsan sevgisi ve Allah rızası olduğunu söylüyor. Verilen eğitimlerle ülkeye düşünen ve etrafında olup bitenlerden haberdar bilinçli insanlar yetiştirmek için bu yapıların içinde olduğunu belirten Kayaaltı, Eğitim sektöründe hizmet veren kurumlar arasında denetimi en sıkı olan kurumların dershaneler olduğunu vurguluyor.

Kayaaltı, konuşmasının devamında; ’Bizleri Milli Eğitim Bakanlığı ve Müfettişleri, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İtfaiye gibi birden fazla kurum denetliyor, bu denetim içerisinde bu kurumlarda yolsuzluk olması asla düşünülemez. Bizlere başvuran öğrencilere Eğitimin yanına öğretim hizmetini de veriyoruz. Çünkü çocuklar nasıl ders çalışması gerektiğini nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bilmiyor. Yapılan anket ve testler ile öğrencilerin durumunu ölçüp grupluyoruz. 8 kişilik sınıflarımızda akıllı tahtalarımız ve uzman eğitimcilerimizle geleceğe kendine güvenen dünya görüşüne sahip bilinçli beyinler yetiştiriyoruz. Ülkenin de buna İhtiyacı var.’ ifadelerinde bulundu.

Haber: Şerif Arslan