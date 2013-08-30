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Doğu Türkistan’da yaşanan zulümler için imza kampanyası

Argıncık Ülkü ocakları Doğu Türkistan’da yaşanan olaylara dikkat çekmek için Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Rehber Kuran Hedef Turan, Adalet Türkistan’a Hürriyet’ konulu sergi açtı. Açılan sergide kurulan stantlarla Doğu Türkistan’da yaşanan zulüm ve katliamların artık devlet politikası haline gelmesi için ayrıca imza kampanyası başlatıldı.

Doğu Türkistan’da yaşanan zulümler için imza kampanyası
 Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan sergide fotoğraf ve gazete kupürleriyle yaşanan acılar anlatılıyor. Sergiye Kayserili vatandaşların ilgisi de bir hayli yoğun. Sergi önüne kurulan stantlarla Türkistan’da yaşanan vahşete ve katliamlarla şehit edilen Müslüman Türk kardeşlerimize dikkat çekmek ve Doğu Türkistan da yaşanan olayların son bulması  ve artık devlet politikası haline getirilmesi için birde imza kampanyası yapılıyor.

 Hedeflerinin on bin imza olduğunu söyleyen Argıncık Ülkü Ocakları Başkanı Ali Akgüneş İsrail’e ‘one minute’ diyebilen başbakanımızın artık Arakan’da ki Hindistan’a da hop ne oluyor demesi gerektiğini söyledi.  Akgüneş ‘ Argıncık Ülkü Ocakları olarak 64 yıldan beri süren Arkan zulmünün Mısır ve  Suriye’de yaşanan olayların gerisinde kaldığını düşünerek bu sergiyi düzenledik. Halkımızda yaklaşık 2 gündür düzenlediğimiz imza kampanyasıyla birlikte sergimize yoğun ilgi ve alaka gösteriyor sağ olsunlar. An itibariyle 4 bin imzayı geçtik İnşallah geride kalan günlerde 10 bin imzayı bulmayı hedefliyoruz. Toplanan imzaları bir dilekçe ile birlikte Meclise göndereceğiz’ dedi.    

Doğu Türkistan’da yaşanan baskı, işkence ve zulümlerin bitmesinin tek yolunun bu bölgelerde yaşanan olayların devlet politikası haline getirilmesi olduğunu ve bu bölgede yaşayan kardeşlerimizin çok ağır ve zor şartlarda mücadele verdiklerinin altını çizen  Akgüneş, ‘ Bu yapılamıyorsa bile en azından bu bölgede yaşayan kardeşlerimize maddi destek verilmeli’ dedi. Akgüneş Kayserili vatandaşlarından da İslam coğrafyasında zulme uğrayan bütün Müslümanlar için dua etmelerini istedi.

Haber-fotoğraf: Şerif Arslan

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