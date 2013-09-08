Domateste Allah Lafzı!

İncesu İlçesi, Küllü köyünde hafta sonları hobi olarak yaptığı sebze bahçesinde toplamış olduğu domateslerin içerisinden bir tanesinde Allâh lafzını fark eden Mehmet Aslan, herkesin bu olağanüstü olayı görmesi için fotoğrafını çekip gazetemize gönderdi.

YILLAR ÖNCE BAL PETEĞİNDE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Kayseri’de seksenli yıllarda Yahyalı’da bal peteğinde bulunan Allah lafzı birçok kişinin hatırındadır. Erciyes Dağı’nda ise hemen her sene karla yazılı Allah lafzına rastlamak Kayserililer için olağan bir durum. Şimdi de domateste Allah lafzının ortaya çıkması Kayserilileri ve bu olayı gören herkesi bir kez daha düşünmeye, tefekkür etmeye sevk ediyor.

Haber Merkezi