EKSİK ELEMANLA KALP AMELİYATI

EKSİK KADROYLA AMELİYAT
Son olarak yapılan by-pass kalp ameliyatında, ameliyat ekibi arasında yer alması gereken perfüzyonist olmaksızın ameliyat yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Memorial Hastanesi’nde en son yapılan by-pass kalp ameliyatı sırasında ameliyatı yapan ekip arasında yer alması gereken perfüzyonist olmadığı halde yapılan ameliyat hastanın ciddi manada ameliyat sırasında ve sonrasında hayatını tehlikeye attı.
MEMORİAL DE BUNU YAPARSA!
Memorial Hastanesi’nde son olarak 70 yaşındaki bir kadın by-pass ameliyatı oldu. Hastanede iki yıldır perfüzyonist kadrosunda eleman olmadığı halde bu ameliyatın nasıl yapıldığı bilinmiyor. Perfüzyonistin ameliyattan sonra da, bu tür kalp ameliyatları geçirenlerin takibi sırasında hastanede olması gerekiyor. Ancak Memorial Hastanesi Kayseri şubesinde uzun süredir perfüzyonist kadrosunda eleman olmadığı halde bu tür ameliyatların tekrar nasıl başlatıldığı merak ediliyor.
PERFÜZYONİST KİMDİR NE İŞ YAPAR?
Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş “Perfüzyonistlik Yetki Belgesi” olanlar ve 26 Nisan 2011 yılında resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanuna göre; Perfüzyonist, Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan; kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahalelerde ilgili uzman tabipler gözetiminde, kalp-akciğer makinasını kullanarak, beden dışı kan dolaşımını yöneten sağlık meslek mensubudur.
Son olarak yapılan by-pass kalp ameliyatında, ameliyat ekibi arasında yer alması gereken perfüzyonist olmaksızın ameliyat yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Memorial Hastanesi’nde en son yapılan by-pass kalp ameliyatı sırasında ameliyatı yapan ekip arasında yer alması gereken perfüzyonist olmadığı halde yapılan ameliyat hastanın ciddi manada ameliyat sırasında ve sonrasında hayatını tehlikeye attı.
MEMORİAL DE BUNU YAPARSA!
Memorial Hastanesi’nde son olarak 70 yaşındaki bir kadın by-pass ameliyatı oldu. Hastanede iki yıldır perfüzyonist kadrosunda eleman olmadığı halde bu ameliyatın nasıl yapıldığı bilinmiyor. Perfüzyonistin ameliyattan sonra da, bu tür kalp ameliyatları geçirenlerin takibi sırasında hastanede olması gerekiyor. Ancak Memorial Hastanesi Kayseri şubesinde uzun süredir perfüzyonist kadrosunda eleman olmadığı halde bu tür ameliyatların tekrar nasıl başlatıldığı merak ediliyor.
PERFÜZYONİST KİMDİR NE İŞ YAPAR?
Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş “Perfüzyonistlik Yetki Belgesi” olanlar ve 26 Nisan 2011 yılında resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanuna göre; Perfüzyonist, Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan; kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahalelerde ilgili uzman tabipler gözetiminde, kalp-akciğer makinasını kullanarak, beden dışı kan dolaşımını yöneten sağlık meslek mensubudur.
Özel Haber: İlter Sağırsoy