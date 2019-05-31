Emekler yardım eline dönüştü

Tekden Ortaokulu fotoğraf kulübü öğrencilerinin bir yıl boyunca çektikleri fotoğraflardan oluşan sergi, okul içerisinde açıldı. Açılan sergide öğrencilerin çektiği fotoğraflar sergilenmelerinin ardından satıldı. Fotoğraf satışlarından elde edilen gelirle yardım eli uzatmayı seçen öğrenciler, ihtiyaç sahibi öğrenci kardeşlerine bayramlık aldılar.







Fotoğraf kulübünde öğrencilerden sorumlu olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Büşra Urfalıoğlu, fotoğraf sergisinden elde edilen gelirle 10 Doğu Türkistanlı çocuğu giydirdiklerini ve kalan para ile de çocuklara harçlıklar verdiklerini söyledi. Urfalıoğlu, “Ayrıca Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji ve Nöroloji Süt Çocuğu ve İntaniye servisinde yatan çocuklarımızı da ziyaret ettik. Burada yatan çocuklarımız, bayramı hastanede geçirecekleri için onlara hediyeler alarak, moral olmaya çalıştık” dedi. Büşra Urfalıoğlu, hastane ziyaretleri için kulübüne destek verenlere de teşekkür etti.





