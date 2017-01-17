Emekli subay ve astsubaylara yeniden görev Milli Savunma Bakanlığı rütbeli asker açığını kapatmak için emekli subay ve astsubay alımı yapacağını duyurdu. Konu ile alakalı gazetemize değerlendirmede bulunan TEMAD (Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği) Kayseri Şube Başkanı Ertunç Karahan, yapılan yasal düzenlemenin çok yerinde ve doğru olduğunu ancak kapsamının geliştirilerek daha çok personelden faydalanılması gerektiğini kaydetti.



Emekli subay ve astsubay alımı yapacağını duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askeri öğrenci eğitiminde görevlendireceği rütbeli asker açığını kapatmak için harekete geçti.

Emekli olan subay ve astsubayların, 31 Aralık 2020 tarihine kadar askeri öğrenci eğitiminde görevlendirileceğini duyuran MSB, aday incelemesi, kılavuz hazırlanması ve fiziki yetenek tespiti konularında görev verilebilecek. Bu görevleri yerine getirecek olan emekli subay ve astsubayların emekli maaşları kesilmeyecek ve 3 bin 170 liraya kadar ek ücret ödenecek

Silahlı kuvvetler ihtiyaca göre çağırabiliyor

Konu ile alakalı gazetemize açıklamalarda bulunan TEMAD (Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği) Kayseri Şube Başkanı Ertunç Karahan, “Silahlı kuvvetlerden daha önce ayrılmış ve önemli görevlerde bulunabilecek kişiler TSK’nın ihtiyacını karşılamak için bazen çağrılır. Daha önce pilotlardan bir kısmı bu şekilde alınmıştı. Tabi pilotların hepsi dönmek istemedi. Çünkü özel hava yolları ile silahlı kuvvetlerdeki pilotluk arasında ekonomik yönden çok fark var. Pilotlar bu yüzden sivil hava yolarını tercih ediyorlar. Bunun yanında TSK’da göreve başlayanlar da oldu.” dedi.

“Bu başlangıç devamı gelecek”

Bu kararnamenin bir başlangıç olduğunu ve göreve başlayacakların öğrenci alımları için askeri okullarda komisyonlarda yer alacağını kaydeden Ertunç Karahan, bunun devamının geleceğini belirtti.

Karahan, “Silahlı kuvvetlere ihtiyacımız olanları almamız gerekirken, başlangıçta aldığımız personeli muvazzaf yapmak yerine sözleşmeli çalıştırmayı tercih ettik. Sözleşmeyi mesela 9 yıllığına alıyor. 9 yıl sonra sözleşmesi bittiğinde ilişkisini kesiyor. Bu çalışan için hak kaybıdır. Bu uygulama halen devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

“FETÖ kapanması zor bir yara açtı”

“TSK’da kaliteli personel yetiştirmek çok zaman isteyen ve zahmetli bir iş” diyen Karahan, “pilot yetiştirmek çok maliyetli. Bir pilotun tekrar geri dönmesi ise devlet için önemli. Yurt içinde terörle ve terör destekçisi devletlerle mücadele veriyoruz. FETÖ’nün açtığı ve kapanması çok zor bir yara var. Darbenin büyüğünü FETÖ’den yedik. PKK’nın yıllardan beri verdiği zararlar bile böyle olmamıştı. Dolayısı ile bu zararı kapatmak için mevcut imkanlarla hazır olanlardan faydalanmak gerekir.

Askeri okullar kapatıldı. Mezun olmak üzere olan öğrenciler mezun edilemedi. Diğer sivil okullara yönlendirildi. Dolayısı ile bugün askeri okullara öğrenci alımı yapılsa dahi en erken 2 yıl, harp okullarında ise 4 yıl sonra mezun olabilir. Mezun edildikten sonra tecrübe kazanma süreci var. Bu da 8 yıllık süreyi kapsar.” açıklamasında bulundu.

Kapsamı genişletilmeli

Yapılan yasal düzenlemenin çok yerinde ve doğru bir uygulama olduğunun altını çizen Karahan, bunun kapsamını geliştirerek daha çok personelden faydalanılması gerektiğini kaydetti.

Karahan sözlerini şöyle sürdürdü, “Çağrılanlar arasında liyakatli ve vatansever kişiler seçilmeli. Çünkü hiçbir suça karışmamış, belli bir rütbeye gelmiş fakat silahlı kuvvetlere de çok fazla faydası olmamış çok sayıda personel var. Bu insanları çağırmanın pek bir faydası olmaz.”



STK’ların görüşü alınsaydı daha faydalı olurdu

Kararname çıkmadan önce silahlı kuvvetler ile ilgili derneklerle görüşülmesinin çok daha faydalı olacağını vurgulayana Karahan, “Bundan sonra STK’larla daha sık görüşmelerini isteriz. Yapılan bu çalışmayı doğru buluyoruz ve her türlü desteği de vermeye hazırız.” şeklinde konuştu.

Aranan şartlar

Resmi gazetede yayınlanan kararname ile alınacak Emekli subay ve astsubaylarda 'devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak, zimmet, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, isyan' gibi suçlardan mahkum olmamak, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmamak şartları da aranacak.

Haber: Bünyamin Gültekin

Fotoğraf: Ramazan Karakuş

