Enderun Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hunat kermes alanında açtığı yardım kermesine yardımseverleri bekliyor. Derneğin yönetim kurulu üyesi Faruk Özcan 12 Ağustos’ta açılan kermesin 21 Ağustos’a kadar süreceğini belirterek; “Kermesimize olan ilgi bayram sonrası olmasına rağmen son derece yoğun.” dedi. Elde edilen gelirin ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs olarak verileceğini kaydeden Özcan; “Düzenlediğimiz bu kermesle dernek gönüllülerimizi halkla buluşturduk.” İfadesinde bulundu.
ENDERUN DERNEĞİ’NDEN ÖĞRENCİLER YARARINA KERMES
Enderun Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden öğrenciler yararına kermes düzenliyor.
19 Ağustos 2013 Pazartesi 13:01
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