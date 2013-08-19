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ENDERUN DERNEĞİ’NDEN ÖĞRENCİLER YARARINA KERMES

Enderun Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden öğrenciler yararına kermes düzenliyor.

ENDERUN DERNEĞİ’NDEN ÖĞRENCİLER YARARINA KERMES

Enderun Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hunat kermes alanında açtığı yardım kermesine yardımseverleri bekliyor. Derneğin yönetim kurulu üyesi Faruk Özcan 12 Ağustos’ta açılan kermesin 21 Ağustos’a kadar süreceğini belirterek; “Kermesimize olan ilgi bayram sonrası olmasına rağmen son derece yoğun.” dedi. Elde edilen gelirin ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs olarak verileceğini kaydeden Özcan; “Düzenlediğimiz bu kermesle dernek gönüllülerimizi halkla buluşturduk.” İfadesinde bulundu.

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