ERCİYES YAĞMALANIYOR Erciyes Dağı’nı delik deşik eden defineciler bugüne kadar dağın istedikleri her yerini gece gündüz demeden rahatça kazdılar. Dağın zirvesine kadar pek çok yerinde onlarca içi boşaltılmış oyuk yerler bulunurken bunları yapanların nasıl bu kadar rahat ve uzun süreli çalışma yaptıkları ise bilinmiyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:36