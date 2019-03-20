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ERCİYES YAĞMALANIYOR

Erciyes Dağı’nı delik deşik eden defineciler bugüne kadar dağın istedikleri her yerini gece gündüz demeden rahatça kazdılar. Dağın zirvesine kadar pek çok yerinde onlarca içi boşaltılmış oyuk yerler bulunurken bunları yapanların nasıl bu kadar rahat ve uzun süreli çalışma yaptıkları ise bilinmiyor.

ERCİYES YAĞMALANIYOR
ZİRVEDE ERMENİCE YAZILI KAYA
Erciyes’in 3 bin 900 metrelik zirvesinde bulunan tünel geçişlerinin yakınında üzerinde Ermenice yazılar olduğu öne sürülen bir yazılı kaya bulundu. Bu kayaya ilişkin bugüne kadar hiçbir yetkili hiçbir adım atmadığı gibi bu yönde bir araştırma da yapılmadı. 




DEFİNECİLER CİRİT ATIYOR
Erciyes’in eteklerinde oturan vatandaşlar ve turizm işiyle uğraşan pek çok kişi definecilerin hiçbir şeyden korkmadan fütursuzca hazine aramaya devam ettiklerini hatırlatarak, “Bazen jandarmaya polise haber veriyoruz, geliyorlar iki siren çalıp gidiyorlar. Zaten geldikleri kıyafetlerle ve imkanlarla ne kazı yapılan yerlere çıkılır ne de defineci yakalanır” dediler.  



BAKANLIK MÜCADELEDE YETERSİZ
Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, şikayetlerin bir süredir kendilerine ulaştığını hatırlatarak, “Özellikle dağlardaki definecilerle de mücadelemiz sürüyor. Erciyes’te de başka dağlarda da define arayanlar var, şikayet geldikçe üzerlerine gidiyoruz. Pek çoğunu da yakalayıp yargıya teslim ediyoruz zaten” dediler.



 

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Özel Haber: İlter Sağırsoy

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