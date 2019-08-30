ERCİYES’E ÇELİK ZAMMI 2016’dan 2019’a kadar artan maliyetlere rağmen Erciyes Kayak Merkezi’ndeki teleferik bilet ücretlerine zam yapılmamıştı. Eski Başkan Mustafa Çelik’in popülist yaklaşımı nedeniyle yaptırılmayan zamlar 2019-2020 sezonu için yapılmış oldu. Ancak Erciyes Kayak Merkezi’nin kendi kendini çevirmesini sağlamak üzere, Eski Başkan Çelik döneminden beri yapılmayan birikmiş zamlar, yaklaşık yüzde yüze yakın oranda yapılınca vatandaştan da haklı olarak tepkiler yükseldi.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:09