ERCİYES’E ÇELİK ZAMMI

ERCİYES’İN FIRSATÇI YAMYAMLARI
Öte yandan Erciyes Kayak Merkezi’nde bu seneye kadar satılan sezonluk sınırsız bilet uygulamasını suistimal eden ve işi ticarete döken, sözde turizmci yamyamlar yüzünden kayak merkezindeki biletleme sistemi tamamen değişti. Daha önce 500 TL’ye satılan sınırsız sezonluk bilet ücreti, 1.250 TL’ye çıkarılarak sınırsızlık uygulaması kaldırılarak sezonluk bilet başına 500 kontör sınırlaması getirildi.
500 KONTÖR NORMALDE YETER
Fiyatı 1.250 TL’ye yükselen sezonluk biniş biletleri ile günde 15 defa teleferik kullanılsa dahi 33 günlük kullanım ediyor. Erciyes Kayak Merkezi’nde ise hiçbir zaman net olarak kayak yapılan sezonluk toplam kayak süresi 1 ayı geçemiyor. Kaldı ki sadece hafta sonları yoğunluğu artan Erciyes Kış Sporları Merkezi’nde sezon boyunca her Cumartesi-Pazar sezonluk bilet kullanılsa dahi toplamda en fazla 16-20 gün kullanılabiliyor.
KONTÖR SINIRLAMASI NEDEN GELDİ?
Edinilen bilgiye göre geçen sezon otellere, otel müşterilerine oda fiyatı içinde satarak cazibe oluşturulması amacıyla verilen ve tanesi 500 TL olan sınırsız sezonluk biletlerin karaborsada satıldığı ortaya çıktı. Sözgelimi bir otele satılan 300 sınırsız bilet ile toplamda sezon boyunca 591 bin kere teleferik kullanımı yapıldığı saptandı. Yine bir başka otele satılan 70 sınırsız sezonluk bilet ile de 283 bin teleferik kullanımı yapıldığı belirlendi. Oysa bu otellerin toplam müşterileri bu kartlarla biniş yapsa yine bu rakama ulaşılamadığı saptandı.
HER TELEFERİK SEFERİ 20 KURUŞA GELİYOR
Normalde otellerin müşteri kapasitesine göre, tüm müşterilerine sınırsız sezonluk bilet satsalar dahi bu teleferik kullanım sayısına ulaşılmasının matematiksel olarak mümkün olmadığı belirtilirken, bu tür kötü niyetli kullanımlar yüzünden bu sezondan itibaren sezonluk bilet uygulamasına bilet başına 500 kontör sınırlaması getirildiği ifade edildi. Kötü niyetli (karaborsada satış) kullanımlar nedeniyle, mesela bir otele satılan 300 sınırsız sezonluk bilet ile teleferik kullanım sayısının 600 binlere yaklaştığı hesap edildiğinde, teleferiğe bir biniş ücreti 20 kuruşa kadar düşüyor.
BİLETLERİN ŞAHSİLİĞİ DE KALDIRILDI
Bu sezona kadar alınan biletler ikinci kişi tarafından kullanılamıyor yani her kullanımdan sonra ikinci kullanım için 10 dakikalık süre geçmesi gerekiyordu. Bu sezondan itibaren ise biletlerin şahsiliği uygulaması da kaldırılarak alınan biletlerle birden fazla kişinin teleferik kullanabilme imkânı getirildi. Sözgelimi 4 arkadaşın aldığı sezonluk bilet ile aynı anda dördü birden tek bir sezonluk bilet ile teleferik kullanımından istifade edebilecekler. Böylece 1.250 TL’lik bir sezonluk biletin kişi başına maliyeti de 312,5 TL’ye düşmüş olacak.
Öte yandan Erciyes Kayak Merkezi’nde bu seneye kadar satılan sezonluk sınırsız bilet uygulamasını suistimal eden ve işi ticarete döken, sözde turizmci yamyamlar yüzünden kayak merkezindeki biletleme sistemi tamamen değişti. Daha önce 500 TL’ye satılan sınırsız sezonluk bilet ücreti, 1.250 TL’ye çıkarılarak sınırsızlık uygulaması kaldırılarak sezonluk bilet başına 500 kontör sınırlaması getirildi.
500 KONTÖR NORMALDE YETER
Fiyatı 1.250 TL’ye yükselen sezonluk biniş biletleri ile günde 15 defa teleferik kullanılsa dahi 33 günlük kullanım ediyor. Erciyes Kayak Merkezi’nde ise hiçbir zaman net olarak kayak yapılan sezonluk toplam kayak süresi 1 ayı geçemiyor. Kaldı ki sadece hafta sonları yoğunluğu artan Erciyes Kış Sporları Merkezi’nde sezon boyunca her Cumartesi-Pazar sezonluk bilet kullanılsa dahi toplamda en fazla 16-20 gün kullanılabiliyor.
KONTÖR SINIRLAMASI NEDEN GELDİ?
Edinilen bilgiye göre geçen sezon otellere, otel müşterilerine oda fiyatı içinde satarak cazibe oluşturulması amacıyla verilen ve tanesi 500 TL olan sınırsız sezonluk biletlerin karaborsada satıldığı ortaya çıktı. Sözgelimi bir otele satılan 300 sınırsız bilet ile toplamda sezon boyunca 591 bin kere teleferik kullanımı yapıldığı saptandı. Yine bir başka otele satılan 70 sınırsız sezonluk bilet ile de 283 bin teleferik kullanımı yapıldığı belirlendi. Oysa bu otellerin toplam müşterileri bu kartlarla biniş yapsa yine bu rakama ulaşılamadığı saptandı.
HER TELEFERİK SEFERİ 20 KURUŞA GELİYOR
Normalde otellerin müşteri kapasitesine göre, tüm müşterilerine sınırsız sezonluk bilet satsalar dahi bu teleferik kullanım sayısına ulaşılmasının matematiksel olarak mümkün olmadığı belirtilirken, bu tür kötü niyetli kullanımlar yüzünden bu sezondan itibaren sezonluk bilet uygulamasına bilet başına 500 kontör sınırlaması getirildiği ifade edildi. Kötü niyetli (karaborsada satış) kullanımlar nedeniyle, mesela bir otele satılan 300 sınırsız sezonluk bilet ile teleferik kullanım sayısının 600 binlere yaklaştığı hesap edildiğinde, teleferiğe bir biniş ücreti 20 kuruşa kadar düşüyor.
BİLETLERİN ŞAHSİLİĞİ DE KALDIRILDI
Bu sezona kadar alınan biletler ikinci kişi tarafından kullanılamıyor yani her kullanımdan sonra ikinci kullanım için 10 dakikalık süre geçmesi gerekiyordu. Bu sezondan itibaren ise biletlerin şahsiliği uygulaması da kaldırılarak alınan biletlerle birden fazla kişinin teleferik kullanabilme imkânı getirildi. Sözgelimi 4 arkadaşın aldığı sezonluk bilet ile aynı anda dördü birden tek bir sezonluk bilet ile teleferik kullanımından istifade edebilecekler. Böylece 1.250 TL’lik bir sezonluk biletin kişi başına maliyeti de 312,5 TL’ye düşmüş olacak.
Özel Haber: İlter Sağırsoy