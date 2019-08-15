ERDOĞAN DÜĞMEYE BASIYOR

EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞİYOR
Kabine değişikliğinin ardından, Kaymakamlar, Emniyet Müdürleri ve Valiler üzerinde geniş ve köklü bir değişiklik yapılacak. İbrahim Kulular’ın kendi isteğiyle terfien yine büyük bir şehirde İl Emniyet Müdürlüğü görevine tayin olacağı, yerine de düşünülen iki isimden birinin atanacağı belirtiliyor.
VALİ GÜNAYDIN YERİNDE KALIYOR
Ağustos ayının son haftasından itibaren yapılacak olan seri değişiklikler içinde Valiler Kararnamesi ile yer değiştirecek ya da merkeze alınacak isimler bulunuyor. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın ismi bu kararnamede yer almıyor ve yerini koruyan Valiler arasında bulunuyor.
ÖZHASEKİ’YE KÜLLİYEDE GÖREV!
AK Parti’de son yerel seçimlerde özellikle büyük şehirlerde yaşanan yenilgilerin ardından Erdoğan’ın nasıl bir değişiklik yapacağı merakla bekleniyor. Eğer seçimlerden sorumlu olarak Mehmet Özhaseki ile seçim işleri başkanlığı sorumlu tutulursa Özhaseki’nin Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınması sürpriz olmaz. Aksi durumda ise gelen bilgilere göre, Özhaseki’ye Külliye’de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevi verileceği konuşuluyor.
KAYSERİ’DE TEMİZLİK
Erdoğan’ın tüm bu değişiklikleri planlarken; yapılacak olan AK Parti Olağan Genel kurulu ile de AK Parti genelinde “tabanın sesine kulak veren” şekilde bir kan değişikliğine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bu kapsamda Kayseri AK Parti İl Teşkilatı’nda şu anda yönetimde olan isimlerin neredeyse yüzde 90’ının görev alamayacağı belirtiliyor.
ALBAYRAK TEKRAR ENERJİ’YE
Maliye ve Hazine Bakanlığı için düşünülen isim hala netleşmemişken, Berat Albayrak’ın yeniden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na kaydırılacağı, Binali Yıldırım’a özel bir statü ile Sarayda görev verileceği gelen bilgiler arasında. Albayrak’ın, kabinede görev almasını istemeyen AK Parti tabanını memnun etmek için kabine dışında bırakılması da sürpriz olmaz.
SOYLU VE PAKDEMİRLİ GİDİCİ
AK Parti Genel Merkezi’ndeki koridorlarda konuşulduğuna göre, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da (ki Vali ve Emniyet Müdürü ile Kaymakam atamaları da bakanın değişmesi ihtimali ile sürekli ertelenmişti) görevden alınması bekleniyor.
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ERDOĞAN BU SEFER DİNLEYECEK GİBİ
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar “bir şekilde“ dinlemesine fırsat verilmeyen tabanın sesini dinleyerek, karar vereceğine kesin gözüyle bakılıyor. Aksi durumda yine, Erdoğan’ın gözü boyanarak bir şekilde ikna edilmesine fırsat verildiğinde, AK Parti’nin ve iktidarın külliyen kaybedileceği görünen bir gerçek olarak Erdoğan’ı da rahatsız ettiği biliniyor.
2002 RUHU GÖREVE
Bu sebeple Kayseri gibi kritik ve çok önemli şehirlerde 2002 ruhunda yer alan isimlerin, Erdoğan tarafından “doğrudan” ve “yeniden” göreve getirileceği konuşulurken, AK Parti içine Kayseri’de de nüfuz etmiş menfaat çeteleri ve Fetöcülerle iltisaklı isimlerin temizlenmesi için de ciddi bir çalışma yapılacağı öğrenildi. Bu çerçevede Gül, Davutoğlu ve Babacan’ın kuracağı partiye tabandan daha fazla adam kaptırmamak adına küstürülmüş ve samimi AK Partililer’e davet yapılıp, gönülleri alınarak süratle partiye kazandırılması için harekete geçildi.
Kabine değişikliğinin ardından, Kaymakamlar, Emniyet Müdürleri ve Valiler üzerinde geniş ve köklü bir değişiklik yapılacak. İbrahim Kulular’ın kendi isteğiyle terfien yine büyük bir şehirde İl Emniyet Müdürlüğü görevine tayin olacağı, yerine de düşünülen iki isimden birinin atanacağı belirtiliyor.
VALİ GÜNAYDIN YERİNDE KALIYOR
Ağustos ayının son haftasından itibaren yapılacak olan seri değişiklikler içinde Valiler Kararnamesi ile yer değiştirecek ya da merkeze alınacak isimler bulunuyor. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın ismi bu kararnamede yer almıyor ve yerini koruyan Valiler arasında bulunuyor.
ÖZHASEKİ’YE KÜLLİYEDE GÖREV!
AK Parti’de son yerel seçimlerde özellikle büyük şehirlerde yaşanan yenilgilerin ardından Erdoğan’ın nasıl bir değişiklik yapacağı merakla bekleniyor. Eğer seçimlerden sorumlu olarak Mehmet Özhaseki ile seçim işleri başkanlığı sorumlu tutulursa Özhaseki’nin Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınması sürpriz olmaz. Aksi durumda ise gelen bilgilere göre, Özhaseki’ye Külliye’de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevi verileceği konuşuluyor.
KAYSERİ’DE TEMİZLİK
Erdoğan’ın tüm bu değişiklikleri planlarken; yapılacak olan AK Parti Olağan Genel kurulu ile de AK Parti genelinde “tabanın sesine kulak veren” şekilde bir kan değişikliğine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bu kapsamda Kayseri AK Parti İl Teşkilatı’nda şu anda yönetimde olan isimlerin neredeyse yüzde 90’ının görev alamayacağı belirtiliyor.
ALBAYRAK TEKRAR ENERJİ’YE
Maliye ve Hazine Bakanlığı için düşünülen isim hala netleşmemişken, Berat Albayrak’ın yeniden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na kaydırılacağı, Binali Yıldırım’a özel bir statü ile Sarayda görev verileceği gelen bilgiler arasında. Albayrak’ın, kabinede görev almasını istemeyen AK Parti tabanını memnun etmek için kabine dışında bırakılması da sürpriz olmaz.
SOYLU VE PAKDEMİRLİ GİDİCİ
AK Parti Genel Merkezi’ndeki koridorlarda konuşulduğuna göre, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da (ki Vali ve Emniyet Müdürü ile Kaymakam atamaları da bakanın değişmesi ihtimali ile sürekli ertelenmişti) görevden alınması bekleniyor.
-
ERDOĞAN BU SEFER DİNLEYECEK GİBİ
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar “bir şekilde“ dinlemesine fırsat verilmeyen tabanın sesini dinleyerek, karar vereceğine kesin gözüyle bakılıyor. Aksi durumda yine, Erdoğan’ın gözü boyanarak bir şekilde ikna edilmesine fırsat verildiğinde, AK Parti’nin ve iktidarın külliyen kaybedileceği görünen bir gerçek olarak Erdoğan’ı da rahatsız ettiği biliniyor.
2002 RUHU GÖREVE
Bu sebeple Kayseri gibi kritik ve çok önemli şehirlerde 2002 ruhunda yer alan isimlerin, Erdoğan tarafından “doğrudan” ve “yeniden” göreve getirileceği konuşulurken, AK Parti içine Kayseri’de de nüfuz etmiş menfaat çeteleri ve Fetöcülerle iltisaklı isimlerin temizlenmesi için de ciddi bir çalışma yapılacağı öğrenildi. Bu çerçevede Gül, Davutoğlu ve Babacan’ın kuracağı partiye tabandan daha fazla adam kaptırmamak adına küstürülmüş ve samimi AK Partililer’e davet yapılıp, gönülleri alınarak süratle partiye kazandırılması için harekete geçildi.
Özel Haber: İlter Sağırsoy