ERDOĞAN ONLARI ARIYOR

MİLLETVEKİLLERİ KARIŞMAYACAK
Kayseri’de de yaşanacak olan büyük değişimde, mevcut yöneticilerin yüzde 90’ının yer almayacağına dikkat çekildi. Yeni yapılanmada mevcut milletvekilleriyle, yöneticilerin sadece görüşlerinin alınacağı ve ARTIK eskisi gibi ETKİN olmayacakları, nihai kararı da kendine göre yaptığı tespitler sonucunda Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği öğrenildi.
2002 RUHU GÖREVE
AK Parti’nin kurulduğu dönemde yönetimde yer alan ancak daha sonra partinin tabandan uzaklaşması yüzünden partiye soğuk davranan “eski tüfeklerin” kazanılması için Erdoğan’ın yeni bir strateji ve yöntem uygulayacağı belirtildi. AK Parti 3 Kasım 2002’de yüzde 34.42 oyla 550 sandalyeli parlamentoda 365 milletvekilliği kazanarak tek başına iktidara gelmiş ve halkın büyük oranda teveccühünü kazanmıştı. Şimdi Erdoğan’ın hedefinde o dönemin kadrolarını harekete geçirip partiye kazandırmak var.
YAMYAMLAR YOK
Siyaseten ve ticareten çıkar sağlamak üzere partiyi ele geçirenlerden partinin kurtarılmasının esas olduğu yeni dönemde şehrin milletvekilleri o şehre ilişkin sadece görüş belirtecek ancak karar verici olamayacak. Bu nedenle, Kayseri’de de “samimi AK Partili” olarak bilinen ve ilk dönemde “partiden almaya değil partiye vermek” için gelenler tek tek bulunup, İKNA EDİLİP partiye kazandırılacak. Şimdiden bu çalışma için Kayseri’de üç isim harekete geçti ve görüşmelere başladı.
Kayseri’de de yaşanacak olan büyük değişimde, mevcut yöneticilerin yüzde 90’ının yer almayacağına dikkat çekildi. Yeni yapılanmada mevcut milletvekilleriyle, yöneticilerin sadece görüşlerinin alınacağı ve ARTIK eskisi gibi ETKİN olmayacakları, nihai kararı da kendine göre yaptığı tespitler sonucunda Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği öğrenildi.
2002 RUHU GÖREVE
AK Parti’nin kurulduğu dönemde yönetimde yer alan ancak daha sonra partinin tabandan uzaklaşması yüzünden partiye soğuk davranan “eski tüfeklerin” kazanılması için Erdoğan’ın yeni bir strateji ve yöntem uygulayacağı belirtildi. AK Parti 3 Kasım 2002’de yüzde 34.42 oyla 550 sandalyeli parlamentoda 365 milletvekilliği kazanarak tek başına iktidara gelmiş ve halkın büyük oranda teveccühünü kazanmıştı. Şimdi Erdoğan’ın hedefinde o dönemin kadrolarını harekete geçirip partiye kazandırmak var.
YAMYAMLAR YOK
Siyaseten ve ticareten çıkar sağlamak üzere partiyi ele geçirenlerden partinin kurtarılmasının esas olduğu yeni dönemde şehrin milletvekilleri o şehre ilişkin sadece görüş belirtecek ancak karar verici olamayacak. Bu nedenle, Kayseri’de de “samimi AK Partili” olarak bilinen ve ilk dönemde “partiden almaya değil partiye vermek” için gelenler tek tek bulunup, İKNA EDİLİP partiye kazandırılacak. Şimdiden bu çalışma için Kayseri’de üç isim harekete geçti ve görüşmelere başladı.
Özel Haber: İlter Sağırsoy