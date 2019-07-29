ERDOĞAN ONLARI ARIYOR Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaptığı açıklama ile AK Parti kadrolarındaki büyük değişim için, Eylül ayında başlayacak olan 7. Olağan Kongre’yi gösterdi ve Türkiye genelindeki köklü ve de büyük değişiklik için düğmeye bastı. Yeni dönemde özellikle Kayseri için, mevcut milletvekillerinin hiçbirinin en ufak bir etkisi olmayacak ve son sözü Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:55