EY ÖĞRETMENLER BU NESİL SİZİN ESERİNİZ! Son yapılan LGS sınav sonuçlarının “İllere göre sınava katılan öğrencilerin alt test ham puan ortalamaları” sıralamasında Kayseri hiçbir derste ilk 10’da yer alamadı. Hatta Kayseri Türkiye sıralamasında Yabancı Dil’de 44’üncü, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nde 29’uncu olabildi. Yine başarısızlık yine hüsran ve yine samur kürk de olsa, “suçu” kimse üzerine almayacak seneye bu sıralama daha da düşecek. Kısaca, yazıktır, günahtır, ayıptır!

27 Haziran 2019 Perşembe 09:39