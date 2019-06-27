EY ÖĞRETMENLER BU NESİL SİZİN ESERİNİZ!

BAŞARISIZLIĞIN MİMARI ÖĞRETMENLER Mİ?
Kayseri’de eğitim kalitesinden bahseden yetkililer LGS sınav sonuçlarındaki sıralamayı görünce ne diyecekleri merak ediliyor. Kamuoyunda yapılan yorumlara göre; bu başarısızlığın tek sorumlusu öğrenciler değil asıl öğrencileri “eğiten” öğretmenler.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ CEVAP VERMELİ
Kayseri’de bu sene LGS sınavına giren 8’inci sınıf öğrencilerinin aldıkları sonuçlara göre Kayseri’nin Türkiye ortalamasının çok altında kalmasının sebeplerinin Milli Eğitim Müdürlüğünce yine araştırılmayacağı, yine tedbir alınmayacağı ve “maaşları garanti olanların” yine kulaklarının üzerine yatacağı bir gerçek, keşke tersi olsa! Ve ne yazık ki, Milli Eğitim Müdürü de, diğer yetkililer de, ne bunun hesabını verecek ne de haklarında “bu başarılarından dolayı” bir işlem yapılacak. Yani beceriksizlerin beceriksizlikleri yanına kalacak, olan da bugüne kadar olduğu gibi geleceği emanet edeceğimiz gençlerimize olacak.
DİN SORULARINDA BİLE 29’UNCUYUZ
İllere göre, sınava katılan öğrencilerin “alt test ham puan ortalamalarına” göre, Kayseri başarısız olup alt sıralarda yer alırken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlar şöyle oldu; Türkçe’de Türkiye ortalaması yüzde 11.75 olurken Kayseri 9.96 ile başarı sıralamasında 41’inci sırada yer alabildi. Aynı şekilde, Matematik’te 28’inci, Fen Bilimleri’nde 38’inci, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’te 36’ncı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nde 29’uncu ve Yabancı Dil’de de 44’üncü olabildi.
Kayseri’de eğitim kalitesinden bahseden yetkililer LGS sınav sonuçlarındaki sıralamayı görünce ne diyecekleri merak ediliyor. Kamuoyunda yapılan yorumlara göre; bu başarısızlığın tek sorumlusu öğrenciler değil asıl öğrencileri “eğiten” öğretmenler.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ CEVAP VERMELİ
Kayseri’de bu sene LGS sınavına giren 8’inci sınıf öğrencilerinin aldıkları sonuçlara göre Kayseri’nin Türkiye ortalamasının çok altında kalmasının sebeplerinin Milli Eğitim Müdürlüğünce yine araştırılmayacağı, yine tedbir alınmayacağı ve “maaşları garanti olanların” yine kulaklarının üzerine yatacağı bir gerçek, keşke tersi olsa! Ve ne yazık ki, Milli Eğitim Müdürü de, diğer yetkililer de, ne bunun hesabını verecek ne de haklarında “bu başarılarından dolayı” bir işlem yapılacak. Yani beceriksizlerin beceriksizlikleri yanına kalacak, olan da bugüne kadar olduğu gibi geleceği emanet edeceğimiz gençlerimize olacak.
DİN SORULARINDA BİLE 29’UNCUYUZ
İllere göre, sınava katılan öğrencilerin “alt test ham puan ortalamalarına” göre, Kayseri başarısız olup alt sıralarda yer alırken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlar şöyle oldu; Türkçe’de Türkiye ortalaması yüzde 11.75 olurken Kayseri 9.96 ile başarı sıralamasında 41’inci sırada yer alabildi. Aynı şekilde, Matematik’te 28’inci, Fen Bilimleri’nde 38’inci, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’te 36’ncı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nde 29’uncu ve Yabancı Dil’de de 44’üncü olabildi.
Özel Haber: İlter Sağırsoy