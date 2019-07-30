EZİYETİN ADI KASKİ KASKİ’nin Yeraltı Çarşısı’ndaki vatandaşı maymuna çeviren uygulaması su parası yatırmak için buraya gelen vatandaşları çileden çıkarıyor. Vatandaşa eziyet esaslı çalışırcasına bizzat su parası ödemek isteyen abonelere göre değil veznenin öbür tarafında çalışanlara göre ayarlanmış sistemden mustarip olan vatandaşlar, “BUNUN ADI GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİYSE YAZIKLAR OLSUN, TEPEDE OTURANLAR BİR GÜN GELİP BURADA BEKLESELER, VATANDAŞIN SIKINTISINI VE ADAM YERİNE KOYULMADIKLARINI KENDİLERİ GÖRÜRLER” diye tepkilerini dile getirdiler.

30 Temmuz 2019 Salı 09:21