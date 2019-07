EZİYETİN ADI KASKİ

Yeraltı Çarşısı’ndaki KASKİ su parası yatırma veznelerinde üç vezne var. Ancak düzenli olarak biri ya da ikisi çalışıyor. Oradaki çalışanlardan aldığımız bilgiye göre buradaki vezneler şöyle işlem yapıyorlar: Üç kasa var ancak bunlardan dönüşümlü olarak biri “zamanı gelince” pat diye vezneyi kapatıyor ve sırada koyun gibi bekletilen ve olan bitenden haber i olmayan vatandaşa “yan vezneye geçeceksiniz” diyorlar.Ancak yan veznede de o saate kadar su parası yatırmak için bekleyen onlarca vatandaş oluyor. Bu durumda yan vezneye aktarılan sırası gelmiş öndeki vatandaşlar yan veznede öne geçmek istiyor. Ama zaten burada bekleyen vatandaşlar olduğu için geçemiyor ve her iki sıra arasında tartışma çıkıyor. Sonuçta yan vezneden aktarılan vatandaşlar kuzu kuzu diğer sıranın sonuna geçip tekrar koyun gibi bekletilmeye başlıyorlar.Buna itiraz edenlere de çalışanların verdiği yanıt şu oluyor: “Lütfen sizde amirlerimize iletin bize ne söyleniyorsa biz öyle çalışıyoruz. Burada her veznedeki arkadaşımız bir süre sonra hesap yapmak zorunda çünkü birikince iş zorlaşıyor. Onun için de zamanı gelince veznesini kapatıp bekleyenleri yandaki vezneye aktarıyor. Bunu her üç vezne de dönüşümlü olarak yapıyor. Burada biz bize ne söylenirse ona göre çalışıyoruz.”Buradan da anlaşılacağı üzere elinde makbuzuyla para yatırmaya gelen KASKİ’nin su aboneleri; eğer sinir kat sayıları tansiyonlarıyla birlikte yükselmezse, yan sıradan kendi sırasının önüne geçmeye kalkanlarla kavga etmeye yüreği yeterse, kimseye sırasını kaptırmadan parasını ödeyip gidiyor. Yok, eğer kavgaya tutuşacak olursa da, buna alışık olan diğer bekleyenlerden bazı vatandaşlar araya giriyor ve KASKİ’NİN EZİYETE DÖNÜŞEN SİSTEMİNİ düzelteceklerine, birbirlerini bu EZİYETE alışmaya ikna ediyorlar. Ve maalesef bunun adı GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ oluyor.