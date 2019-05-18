FAKÜLTE BİLİRKİŞİ OLSUN

NECATİ DURU DOĞRU SÖYLEMİYOR
Kayseri Valiliğince başlatılan araştırma devam ederken dahi Mehmet Ünal’ın Şehir Hastanesi’nde lazerle göz ameliyatlarına girmeye devam ettiği iddialarına Dr. Necati Duru “o kişi ameliyattan değil makineyi kontrolden sorumlu” diyor. Oysa Kent Türk televizyonunda yayınlanan görüntülerde Mehmet Ünal’ın bizatihi yılın doktoru seçilen Necati Duru ile birlikte göz ameliyatına girdiği açık seçik görünüyor.
FAKÜLTE DOKTORLARI İNCELESİN
Kayseri Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlter Sağırsoy bu haberle ilgili olarak şunları söyledi: “Valiliğin yaptığı araştırma kapsamında, Dr. Necati Duru ile pazarlamacı Mehmet Ünal’ın birlikte ameliyat yaptığı ve alenen İhlas Haber Ajansı tarafından çekilmiş olan video görüntüleri tarafsız bir bilirkişi tarafından incelensin. Bu özel hastane de olmasın, Devlet Hastanesi de olmasın. Mesela ERÜ Tıp Fakültesi Göz Servisi’ndeki öğretim üyeleri bu görüntüleri inceleyip Mehmet Ünal’ın orada ne yaptığını çok net olarak anlayıp karar verebilirler. Her şey o zaman net olarak ortaya çıkar.”
BENLİ VE DURU İNKARDA, PROF. ÇELİK SUSKUN
Şehir Hastanesi’nin lazerle göz ameliyatları yapılan bölümünde ameliyatlara, hiçbir vasfı olmayan SGK’da iş tanımlaması resmi olarak pazarlamacı olan Mehmet Ünal’ın girmesine karşılık, İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli ve Bölüm Şefi Dr. Necati Duru bunu inkar ederken, Şehir Hastanesi Başhekimi üstelik profesör olan Dr. İlhami Çelik de dut yemiş bülbül misali konuşmuyor ve hiçbir yasal adım atmıyor.
GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASI MI KORKUTUYOR?
Şehir Hastanesi lazerle göz ameliyatı yapılan serviste bugüne kadar bin 300 operasyonun gerçekleştiği açıklandı. Ancak asıl mesleği pazarlamacı olan Mehmet Ünal’ın ameliyatlardan çıkarılması ve ameliyathaneye girmesinin yasaklanması halinde (yasal olarak), yapılan ameliyat sayısında müthiş bir düşme olacağı ve dolayısıyla ameliyatları Dr. Duru’nun değil, aslında pazarlamacı Mehmet Ünal’ın yaptığının ortaya çıkmasından korkuluyor.
İNCELEME SONUNA KADAR GİRMESİN
Şehir Hastanesi’nde ameliyatlara giren pazarlamacı Mehmet Ünal’ın hiç değilse Valilik tarafından yapılan soruşturma bitene kadar hastaneye girmemesi ve bu manada açığa alınması istenirken, olası makine arızaları için ise yazılı talep halinde sadece makine bakımı için girip çıkmasının sağlanması önerildi. Ayrıca bu makinelerin kullanıldığı 20’den fazla devlet ve şehir hastanesinin hiçbirinde böyle bir uygulama olmadığı hepsinde makine ile ilgili sıkıntı olduğunda yasa gereği yazılı onarım talep edildiği ve ilgili servisinden de teknisyeni görevlendirerek sıkıntıyı anında giderdiği belirtiliyor. 20 hastanenin hiçbirinde pazarlamacı olarak çalışan birinin bu makine ile yapılan göz ameliyatlarına girmediği ifade edildi.
Kayseri Valiliğince başlatılan araştırma devam ederken dahi Mehmet Ünal’ın Şehir Hastanesi’nde lazerle göz ameliyatlarına girmeye devam ettiği iddialarına Dr. Necati Duru “o kişi ameliyattan değil makineyi kontrolden sorumlu” diyor. Oysa Kent Türk televizyonunda yayınlanan görüntülerde Mehmet Ünal’ın bizatihi yılın doktoru seçilen Necati Duru ile birlikte göz ameliyatına girdiği açık seçik görünüyor.
FAKÜLTE DOKTORLARI İNCELESİN
Kayseri Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlter Sağırsoy bu haberle ilgili olarak şunları söyledi: “Valiliğin yaptığı araştırma kapsamında, Dr. Necati Duru ile pazarlamacı Mehmet Ünal’ın birlikte ameliyat yaptığı ve alenen İhlas Haber Ajansı tarafından çekilmiş olan video görüntüleri tarafsız bir bilirkişi tarafından incelensin. Bu özel hastane de olmasın, Devlet Hastanesi de olmasın. Mesela ERÜ Tıp Fakültesi Göz Servisi’ndeki öğretim üyeleri bu görüntüleri inceleyip Mehmet Ünal’ın orada ne yaptığını çok net olarak anlayıp karar verebilirler. Her şey o zaman net olarak ortaya çıkar.”
BENLİ VE DURU İNKARDA, PROF. ÇELİK SUSKUN
Şehir Hastanesi’nin lazerle göz ameliyatları yapılan bölümünde ameliyatlara, hiçbir vasfı olmayan SGK’da iş tanımlaması resmi olarak pazarlamacı olan Mehmet Ünal’ın girmesine karşılık, İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli ve Bölüm Şefi Dr. Necati Duru bunu inkar ederken, Şehir Hastanesi Başhekimi üstelik profesör olan Dr. İlhami Çelik de dut yemiş bülbül misali konuşmuyor ve hiçbir yasal adım atmıyor.
GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASI MI KORKUTUYOR?
Şehir Hastanesi lazerle göz ameliyatı yapılan serviste bugüne kadar bin 300 operasyonun gerçekleştiği açıklandı. Ancak asıl mesleği pazarlamacı olan Mehmet Ünal’ın ameliyatlardan çıkarılması ve ameliyathaneye girmesinin yasaklanması halinde (yasal olarak), yapılan ameliyat sayısında müthiş bir düşme olacağı ve dolayısıyla ameliyatları Dr. Duru’nun değil, aslında pazarlamacı Mehmet Ünal’ın yaptığının ortaya çıkmasından korkuluyor.
İNCELEME SONUNA KADAR GİRMESİN
Şehir Hastanesi’nde ameliyatlara giren pazarlamacı Mehmet Ünal’ın hiç değilse Valilik tarafından yapılan soruşturma bitene kadar hastaneye girmemesi ve bu manada açığa alınması istenirken, olası makine arızaları için ise yazılı talep halinde sadece makine bakımı için girip çıkmasının sağlanması önerildi. Ayrıca bu makinelerin kullanıldığı 20’den fazla devlet ve şehir hastanesinin hiçbirinde böyle bir uygulama olmadığı hepsinde makine ile ilgili sıkıntı olduğunda yasa gereği yazılı onarım talep edildiği ve ilgili servisinden de teknisyeni görevlendirerek sıkıntıyı anında giderdiği belirtiliyor. 20 hastanenin hiçbirinde pazarlamacı olarak çalışan birinin bu makine ile yapılan göz ameliyatlarına girmediği ifade edildi.
İlter SAĞIRSOY