FAKÜLTE BİLİRKİŞİ OLSUN Asıl mesleği pazarlamacı olan Mehmet Ünal’ın Şehir Hastanesi’nde lazerle göz ameliyatına katıldığı ve hasta muayene ettiği iddialarını kabul etmeyen Sağlık İl Müdürü Ramazan Benli ve Şehir Hastanesi Başhekimi İlhami Çelik anlaşılmaz şekilde, bu kişinin ameliyata katıldığı görüntülerini bile inkar ediyor.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 10:30