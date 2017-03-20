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FETÖ MENSUPLARINDA “BAHAR” BEKLENTİSİ

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) yurtdışına kaçan elebaşılarının sosyal medyadaki paylaşımlarında  “Bahar” beklentisi içine girdikleri ve 16 Nisan’daki referandumdan “hayır” çıkacağı ümidini taşıdıkları anlaşılıyor.

FETÖ MENSUPLARINDA “BAHAR” BEKLENTİSİ
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Nitekim çetenin önde gelen isimlerinden olan ve yurtdışına kaçtıktan sonra ABD’ye yerleşen eski emniyet amiri, gazeteci ve yazar Emre Uslu dün sabah attığı twitinde “Hazan olur, ayaz vurur, soğuk keser. Sonra bahar gelir 1000 ışkın boy verir. Nuh Tufanı bile bitirememiş hayatı/hakikati. Enseyi karartmayın!” mesajını verdi.




Diğer çete mensuplarının da “Fasıldan Fasıla indeksi içinde ilerliyor süreç, hele az daha dayanın! Kanuni devrini kıskandıracak bahar yakındır” mesajını ve çetenin sözde lideri Fetullah Gülen’in 2014 yılında hazırlanmış “Büyük Baharın arefesi… Bu bahar öyle şaşaalı olacak ki Kanuni devri yanında sönük kalacak” yazılı görsellerini sıkça paylaştıkları görüldü.
(Kayseri Gündem)
 
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