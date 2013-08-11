Fiili İşgallerden Ziyade Zihinsel İşgalller Önemli

Kayseri İlim Hikmet Vakfı tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen bayramlaşma günü bu yılda Vakıf yöneticileri, üyeler ve ailelerin katılımı ile gerçekleştirildi. Bayramlaşma gününün bu yıl ki konuğu Araştırmacı Yazar Erdal Bayraktar 'dı.

Programda konuşan Yazar Bayraktar, Müslüman coğrafyalarda akan kan ve işgallere dikkat çekti. Yazar Bayraktar, Ramazan bayramını kutladığımız günlerde İslam ümmetinin,Doğu Türkistan, Filistin, Suriye,Mısır ve Arakan'ın fiili işgallerden kurtularak rahata ermeleri dileği ile başladığı konuşmasında, fiili işgallerden daha önemli ve daha mühim olanın ise zihinsel işgaller olduğunun altını çizdi.

Yazar Bayraktar,'Fiili işgallerle birlikte İslam dünyasının en önemli sorunu zihinsel işgallerdir, batının üretmiş olduğu insan hakları, demokrasi, hümanizm gibi kavramlarla birlikte batının hayalleri, umutları, korku ve düşünceleri ile sevinçlerinde içlerine alan paradigmalarını Müslüman zihinlerin inşasında önemli görevler üstlenmiştir' diyen Bayraktar, bu çerçevede Müslümanların, öncelik ve özellikle zihinlerinin batılı değerlerden kurtarıp sahih İslam düşüncesine yönelerek bu işgallerden kurtulması gerektiğini söyledi.

Haber-fotoğraf: Mesut Davarcı(stajyer)