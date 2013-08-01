Filmleri Aratmayacak Dolandırıcılık Olayı

Türkiye’de son zamanlarda yaşanan dolandırıcı lık olaylarına benzer bir olay Kayseri ’de yaşandı. Kendini savcı olarak tanıtan M.B. ismindeki şahıs bekçilik yapan S.T.’yi arayarak kullandıkları ev telefonun terör örgütlerince kullanıldığını ve devletlerarası görüşmeler yapıldığını belirterek kendisini bu durumdan kurtarmak istediğini söylemiş. Olay bunun ardından ilginç bir hal almaya başlıyor. Dolandırıcı M.B. 1,5 saat boyunca S.T.’yi telefonda tutarak bankaya yönlendirmiş ve bankadan maaş karşılığında faizli 15.000 T.L. çektirerek başka bir bankadan verdiği hesap numarasına yatırtmış. S.T. böyle bir duruma nasıl düştüğünü anlamadığını belirterek dolandırıcılık sürecinde yaşananları şöyle anlatıyor; “Bana kendini savcı olarak tanıtan M.B. beni kurtarmak istediğini ve dolandırıcının yakalanması için kendisine yardım olmasını istedi. Ardından eşimin karakolda ifade verdiğini söyleyerek beni eşimle konuşturdu. Eşimde bana karakoldayım ifade veriyorum dedi. Daha sonra beni bankaya para çekmeye yönlendirdi. Para çekmemi istedi. Ben itiraz edince bu kez de kızımla konuşturdu. Kızım ile konuştuğumda kızımda bana zaten 15.000 T.L. zaten kendilerine teslim edildiğini söyledi. Ardından kızım bana telefonumuza polislerin dinleme cihazı taktıklarını ve çabuk olmamı söyledi. Bende telaş bana söylenenleri yaptım. Ara ara şüphelenmeme rağmen beni bir şekilde ikna ediyordu.” Bu süre içerisinde M.B.’nin telefonu kapatmasına hiç izin vermediğini söyleyen S.T. mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Olayla ilgili diğer ilginç bir konu ise dolandırıcıların aradığı numaranın telefon görüşmesi bittikten sonra ulaşamaması. Bu durum akıllara olayın daha komplike bir olay olabileceği akıllara geliyor. GSM operatörleri böyle kısa bir süre içerisinde açılıp iptal edilebiliyor mu?

İHA’nın yaptığı habere göre bu dolandırıcılığı yapanların 3 kişi oldukları ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandıkları belirtiliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda, telefon ile yönlendirme yaparak S.T'den 15 bin TL ve F.G'den de 5 bin TL parayı hesaplarına yatırtan H.U. (23), M.B. (28) ve A.İ. (22) yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar, gözaltına alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Haber: Bünyamin Gültekin