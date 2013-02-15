Geleceğin diş hekimlerinden florür uygulaması

Sağlık Bakanlığı, diş çürüklerinin azaltılması için florür içeren diş macunlarının kullanılmasına yönelik ülke genelinde bir uygulama gerçekleştiriyor. Kocasinan İlçesine bağlı bir ilkokulun birinci sınıf öğrencilerini bu uygulama çerçevesinde ziyaret eden Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği son sınıf öğrencileri florür içeren dış macunlarının tanıtımını gerçekleştirdi. İlkokul birinci sınıf öğrencilerine macunun nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler uygulamalı olarak aktardı.

Florür ve faydaları

Sağlık Bakanlığı’nın florür uygulaması ile ilgili hazırladığı kılavuzda içme suyunun yetersiz olduğu bölgelerde florür içerikli diş macunun kullanılması tavsiyesinde bulunulurken, florürün ne olduğu ve faydaları şu şekilde açıklanmaktadır;

Florür yeryüzünde yaygın olarak bulunan bir mineraldir. Bazı su kaynakları ve gıdalarda da

florür bulunmaktadır. Flor iyonu vücutta en çok kemik ve diş gibi sert dokularda birikmektedir.

Florürler uzun yıllardır koruyucu diş hekimliği alanında kullanılmakta olup sistemik yollarla alınan florürlerin minimal etkisi varken, asıl etkisi yerel uygulamalarla oluşmaktadır. 5

Florürün dişler üzerindeki etkisi;

• Mine tabakasının oluşumu sırasında minenin sağlıklı gelişmesini, iyi mineralize olmasını

sağlayarak, çürükten korunma açısından kaliteli bir mine oluşumuna katkıda bulunur.

• Diş yüzeyinde biriken ve gıda artıkları ile bakterilerden oluşan mikrobiyal dental plak üzerinde zararlı asit oluşumunu inhibe edici etki gösterir.

• Minenin çözünürlüğünü azaltarak, remineralizasyonu destekler.

• Dişler sürdükten sonra florür yerel (topikal) yolla etki eder. Bu etki, florürlü macunlar, florürlü ağız çalkalama suları (gargaralar), florürlü jeller ve florürlü verniklerle elde edilebilir.

Haber: Bünyamin Gültekin