Görme engelliler fark edilmeyi bekliyor

Özellikle görme engellilerin hayatını bir hayli kolaylaştıran hissedilebilir zeminler zaman zaman gündeme gelmişti. Ancak bir türlü bu aşamada fazla yol kat edilemedi.Kentte yok denilecek kadar az bölgede yer alan bu zeminlerin neden çoğaltılmadığı konusunda serzenişte bulunan Kayseri’nin tanınmış yerel sanatçılarından görme engelli Ersin Çimen, “Bizim yaşamaya hakkımız yok mu? Çok şey mi istiyoruz. Bunu yapmak o kadar mı zor? dedi.Özelikle Sivas Caddesinde otobüs ve tramvay duraklarının bulunduğu yerlerde ulaşımın, yön tayin etmenin büyük bir sıkıntı olarak önlerine çıktığını belirten Çimen şunları söyledi:“Tabi ki ağaçlar kesilsin demiyorum ama kaldırımların birçoğunda ağaçlar var. Ağaçlar yol almamıza engel oluyor. Özellikle çiçeklik tarzı yapılmış ağaçlar. Büyükşehir Belediyesi’nin önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanına kadar uzanan güzergahta hissedilebilir zeminler yok. Bastonumuzu kaldırımın kenarına koyarak yönümüzü bulmaya çalışıyoruz. Hissedilebilir zeminler olsa sabit bir güzergahta ilerleyebiliriz. Maalesef bu sıkıntımızı defalarca kez dile getirmemize rağmen sesimize kulak veren olmadı. Baston kullanmasak yola, arabalarının önünü düşeceğiz. Tramvay duraklarında hissedilebilir zeminden eser yok. Israrla neden yapılmıyor bunu da anlamış değiliz. Hissedilebilir zemin Kayseri’nin en büyük alış veriş merkezi Forum’un ön tarafından Radisson Blu’ya kadar var. Ondan sonra yine yok. Şimdi burası özel bir yer olduğu için buraların önünde var. Marka oldukları için bunu yapıyorlar. Burada asıl marka Büyükşehir Belediyesi olmalı. Neden yapmıyorlar çözemiyoruz. Özellikle kavşaklarda ve trafiğin yoğun olduğu caddelerde hissedilebilir zeminin olması gerekiyor. Yönümüzü tayin edemiyoruz. Çok duyarsız davranıldığını düşünüyoruz. Şehrimizde 9 bin tane görme engelli kardeşimiz var. Artık birilerinin sesimize kulak vermesini istiyoruz. Zaman zaman engelli rampasının önüne araç park ediliyor. Bizim garibimize giden durum şu: Kayseri duyarlı ve hayırsever insanların olduğu yer olarak bilinir. Bize göre tam tersi durum var. “ diye konuştu.Yetkililere seslenen Çimen; “Lütfen engellilere karşı biraz daha duyarlı olalım. Toplumdan oy alıyorsunuz. Mümkünse toplum için yaşayın.” dedi.