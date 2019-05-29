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GÖZLER VALİ’DE

Şehir Hastanesi’nde olan bitenlere ilişkin iddiaların araştırılması için görevlendirilen muhakkikler araştırmalarını tamamlayarak hazırladıkları kapsamlı araştırma raporunu Vali Şehmus Günaydın’a sundular. Vali Günaydın’ın, bayramdan önce Şehir Hastanesi’ndeki iddialara ilişkin araştırmanın yer aldığı raporu inceleyip bundan sonraki süreç için karar vermesi bekleniyor.

GÖZLER VALİ’DE
ŞEHİR HASTANESİ’NDE DEVLET KAZIKLANDI MI?
Şehir Hastanesi Lazerle Göz Tedavi Merkezi’nde mesleği pazarlamacı olan birinin yüksek teknolojili ameliyatlara girip müdahil olduğuna dair görüntülerin de yer aldığı raporda ayrıca, Şehir Hastanesi’ndeki laboratuvarlara ilişkin çeşitli iddialar ve genel manada devletin zarara uğratıp uğratılmadığı da araştırıldı.

GÖRÜNTÜYE RAĞMEN İNKAR
Vali Günaydın’a doğrudan iletilen ve sonrasında araştırma dosyasına dahil edilen Lazer Göz Servisi’nde yapılan bir ameliyata pazarlamacı olan birinin yetkisi olmadığı halde girdiği ve ameliyata müdahil olduğu görüntüleri üzerine, servisin şefi Dr. Necati Duru’nun ameliyata giren kişinin ameliyata müdahil etmediği yönünde savunma yaptığı öğrenildi.

FAKÜLTE’DEN BİLİRKİŞİ İNCELESİN
Tüm bu tartışmalara son verecek ve yılın doktoru da seçilen Dr. Necati Duru’nun yetkisiz bir isimle ameliyata birlikte girdiği ve buna seyirci kalıp kalmadığı yönünde karar verilmesi için görüntülerin tarafsız bir bilirkişi heyetince incelenmesinin doğru olacağı belirtildi. Buna göre söz konusu görüntülerin ERÜ Tıp Fakültesi Göz Servisi’ndeki öğretim üyesi doktorlara bilirkişi olarak inceletilmesi bekleniyor.

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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