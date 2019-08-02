Güvercinler de sıcaktan bunaldı, suyla serinledi

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında artış gerçekleşti. Kayseri 7. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre bugün kentte 33 derecenin üzerinde olacağı öğrenildi. Mevcut sıcaklık durumlarında insanlar kadar hayvanlar da sıcaklardan olumsuz yönde etkileniyor. Çeşitli yöntemlerle de serinlemenin çözüm yolları aranıyor.







Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi’nde bulunan bir süs havuzunda objektiflere serinlemek isteyen güvercinler takıldı. Güvercinler havuz çevresine konarak hem su içiyor hem de suyun içerisine girip çıkarak serinlemeye çalışıyor.

Öte yandan Kayseri 7. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün kent genelinde hava sıcaklığının 33, yarın 32 ve Pazar günü ise 34 derece olması tahmin ediliyor.







Uzmanlara göre bu tür hava sıcaklıklarının arttığı durumlarda, güneş açısının dik olduğu ve çok sıcak olduğu zamanlarda, zorunlu bir durum olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde tavsiyeler verilirken, dışarda olanlar içinse gölge alanların tercih edilmesi öneriliyor. Su ve yiyecek bulmakta zorlanan havyanlar için de uygun koşullarda ve yerlere su ve yiyecek bırakılması da tavsiye edilenler arasında yer alıyor.

