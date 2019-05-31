HACILAR OLAYI SAVCILIKTA

Savcılıkta bulunan dosya üzerindeki soruşturmanın da kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Hacılar ilçesinde yaşayan binlerce vatandaş ile ölen ve yaralanan çocukların ailelerinin de beklediği savcılık soruşturması sonucunda, dosyanın savcı tarafından mahkemeye gönderilip gönderilmeyeceği merak ediliyor.



150 GÜNDE BİTMEZ Mİ?

Hacılar’da 4 Ocak 2019’da sokak köpekleri liseli gençlere saldırmış, gençlerden biri hayatını kaybetmiş diğeri ise yaralı olarak kurtulmuştu. O gün, Vali Şehmus Günaydın “kimse merak etmesin gerekli soruşturmalar açıldı, ihmali olanlar varsa gereği mutlaka yapılacaktır, kimsenin şüphesi olmasın” demişti. Hacılar’daki olayın üzerinden 150 gün geçmesine rağmen halen soruşturmanın tamamlanmadığı iddiaları üzerine bilgisine başvurduğumuz Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “İlk soruşturmaları tamamlandı ve dosya savcılığa gönderildi. Savcılık soruşturması devam ediyor” dedi.







BASKI MI VAR?

Hacılar’da sokak köpekleri saldırısının yaşandığı dönemde Belediye Başkanvekili olan Bilal Özdoğan daha sonra Ak Parti tarafından Hacılar Belediye Başkan adayı gösterilmişti. Nedense seçim dönemi boyunca bitmeyen soruşturma seçimden sonra da bitmemiş olmalı ki, Kayseri Gündem gazetesi olarak biz soruncaya kadar, hiçbir yetkiliden bu konuda bir açıklama gelmemişti. Şimdi kamuoyu, savcılık soruşturmasının bir an önce bitirilip adaletin en kısa sürede tecelli etmesini bekliyor.



