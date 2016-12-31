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Halep’ten gelen yaralıların tedavisi sürüyor

Rejim yanlısı terörist guruplar ile rejim kuşatmasındaki Halep’in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan yaralılardan 3’ü kentimizde tedavi görüyor.

Halep’ten gelen yaralıların tedavisi sürüyor

Halep’ten Kayseri’ye sevk edilen 3 kişinin tedavisi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesinde 16 Aralık Cuma gününden bu yana sürüyor.  28 yaşındaki Faysal Abdullah ile 25 yaşlarındaki hamile olduğu belirtilen Hira’nın sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Ayrıca hastaneye 2 gün önce getirilen ve tahliye edildikleri mülteci kamplarında çadırdaki sobanın patlaması sonucu vücudunda ağır yanıklar olduğu belirtilen 21 yasındaki Muhammed’in tedavisi de sürüyor.  3 yaralı da vücudunda yüzde 40 ile yüzde 60 oranlarında yanıkların olduğu ve Faysal Abdullah’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Tedavi masrafları hastane tarafından karşılanan hastaların özel ihtiyaçlarının ise hayırseverler tarafından karşılanması bekleniyor. Hastaların Kayseri’ye sevklerinde belirtildiğine göre üzerlerinde kıyafetleri olmaksızın sadece bir çarşafa sarılı halde hastaneye getirildiği ve acilen Arapça bilen personel bulup olay hakkında kendilerinden bilgi alındığı, Kayseri İHH İnsani Yardım Derneğine ulaştırıp acil ihtiyaçlarının İHH tarafından karşılandığı ifade edildi.
Kayseri Gündem
 

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YaralıSuriyeHalep
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