HASAN NAİL CANAT ADI KAYSERİ’DE YAŞATILMALI

Türk Tiyatrosunun “sıradışı martısı” merhum Hasan Nail Canat, haftasonu anısına sahnelenen bir oyunla yeniden Kayseri gündemine geldi. İstanbul Yakaza Tiyatrosu, rahmetli Canat’ın kızı Hale Canat Cürgül’ün yazdığı “Sıradışı Martı” oyununu Şehir Tiyatrosu’nda sahneledi. Türkiye Yazarlar Birliği’nin 35 yıldır verdiği geleneksel “Yılın Yazar, Fikir Adamı Ve Sanatçıları Ödülleri”nde 2016 Tiyatro ödülüne layık görülen oyun, salonu tamamen dolduran tiyatroseverler tarafından büyük ilgiyle izlendi.Oyunu Şehir Tiyatrosu’nda zevkle izlerken “Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat alanındaki başarılı çalışmalarını hemşehrimiz merhum tiyatro sanatçısı Hasan Nail Canat’ın adını bir kültür merkezine vererek taçlandırmalı” diye konuştuk. Kayseri Gündem gazetesi olarak merhumun adının Şehir Tiyatrosu’nda yaşatılmasını öneriyoruz. Hasan Cail Canat Şehir Tiyatrosu isminin Kayseri’ye çok yakışacağını ve şehrimizin sanatkarlarına olan vefasını böylece kısmen de olsa gösterebileceğini düşünüyoruz.Merhumun adı İstanbul’da üç ayrı semtteki kültür merkezine hatta Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki bir tiyatroya verilirken, memleketi Kayseri’de sadece İlim Yayma Cemiyeti Şehit Furkan Doğan Yurdu’ndaki bir odada bulunması şehrimiz için oldukça üzücü. Kayseri artık sanatçısına bu vefayı göstererek adını bir kültür merkezinde yaşatmalı ve genç kuşakların merhumu tanımasına vesile olmalı.İstanbul Bağcılar Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi (2013)İstanbul Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi Hasan Nail Canat Sahnesi (2013)Kahramanmaraş Elbistan Hasan Nail Canat Anfi Tiyatrosu (2014)İstanbul Eyüp Hasan Nail Canat Sanat Akademisi (2016)25 Ekim 1943 yılında Kayseri'de doğan Hasan Nail Canat, Kayseri İmam Hatip Lisesi öğrencisi iken okul müsamerelerinde arkadaşları ile küçük çaplı oyunlar sahneye koyarak sanat hayatına ilk adımını attı. Mezun olduktan sonra Kayseri Hava İkmal Ana Tamir Fabrikası’nda çalışırken sanatla ilgisini devam ettirmek istediği zaman her seferinde babası karşı çıkıyor; 'Tiyatrocu mu olacaksın, soytarı mı olacaksın?' diyerek engellemeye çalışıyordu.1967 yılında 'Yalnızlar Rıhtımı' isimli şiir kitabı yayınlandı. Şiir kitabı Hasan Nail Canat'ın tiyatroya olan aşkını daha çok pekiştirdi. 1968 yılında Rusya'nın Bolşevik ihtilalinde Türk kökenli insanlara yapmış olduğu zulümden etkilenerek 'Moskof Sehpası' isimli ilk eserini yazan Hasan Nail Canat, büyük bir heyecanla profesyonel tiyatro hayatına başlamış oldu. 7-8 inançlı, şuurlu, fedakar genç ile birlikte Anadolu turnesine çıktı. 'Moskof Sehpası' o yıllarda çok büyük ilgi gördü ve 1200 kez sahnelendi. Hasan Nail Canat bu başarısı sayesinde muhafazakar kesimin büyük ilgisine mazhar oldu. 'Soytarı mı olacaksın?' diyen babası, Kayseri Müftüsü'nün daveti üzerine Kayseri Din Görevlileri Derneği'nin organize ettiği 'Moskof Sehpası' isimli oyunu izlemeye geldi. Oyun sona erdikten sonra 'Oğlum, oyununu heyecanla seyrettim. Yanılmışım. Artık seni özgür bırakıyorum. Sanatını Allah yolunda kullandığın müddetçe yolun açık olsun' diyerek Hasan Nail Canat'a dua etti. Bu duanın bereketi ile Canat kendisini tamamen sanata adadı.Bazı oyunlarını turne için geldiği şehrimizde de sahneleyen sanatçı 2004 yılında istanbul’da vefat etti.