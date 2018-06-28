Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

HESAP VAKTİ

Oy kaybında Büyükşehirler sıralamasında Türkiye birincisi olduktan sonra ilçelerde deTürkiye rekoru kırıldığı ortaya çıktı. Bünyan, Develi ve Tomarza oy kaybında yüzde 18’lik oranlarla Türkiye rekoru kırarken, Talas, Melikgazi ve Kocasinan da, Ak Parti içinde kayıp oylar sıralamasında ilk 10’a girdi.

HESAP VAKTİ

Kayseri’deki Ak Partili seçmenler  tarafından; başarısızlığın üstünün kapatılmaması ve kayıp 100 bin oyun hesabının sorulması isteniyor. Aksi durumda, yaklaşan yerel seçimlerde de benzer durumun olacağına dikkat çekiliyor.
 
İşte Türkiye genelinde Ak Parti içinde oy kaybı sıralamasında rekorlara imza atan Kayseri İlçeleri ve oranların listesi :
 
Bünyan’da Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 18.91 oy kaybederek Türkiye rekoruna imza attı.
Develi’de Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 18.37 oy kaybederek Türkiye ikincisi oldu.
Tomarza’da  Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 18.26  oy kaybederek Türkiye derecesi yaptı.
Talas’ta Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 17.02 oy kaybederek Türkiye’de dereceye girdi.
Sarıoğlan’da Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 16.16 oy kaybetti
Yahyalı’da Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 16.06 oy kaybetti
Melikgazi’de Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 15.85  oy kaybederek Türkiye derecesi yaptı.
Kocasinan’da Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 15.68 oy kaybederek Türkiye genelinde üst sıralarda yer aldı.
Pınarbaşı’nda Ak parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 14 oy kaybetti
Hacılar’da AK Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 13.61 oy kaybetti
Yeşilhisar’da Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 13.47 oy kaybetti.
Sarız’da Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 13.01 oy kaybetti
İncesu’da Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 12.29 oy kaybetti
Özvatan’da Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 12.01 oy kaybetti
Felahiye’de Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 10.02 oy kaybetti
Akkışla’da Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 8.78 oy kaybetti
 

İlter SAĞIRSOY

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
SeçimAkpartiKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.