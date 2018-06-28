HESAP VAKTİ

Kayseri’deki Ak Partili seçmenler tarafından; başarısızlığın üstünün kapatılmaması ve kayıp 100 bin oyun hesabının sorulması isteniyor. Aksi durumda, yaklaşan yerel seçimlerde de benzer durumun olacağına dikkat çekiliyor.



İşte Türkiye genelinde Ak Parti içinde oy kaybı sıralamasında rekorlara imza atan Kayseri İlçeleri ve oranların listesi :



Bünyan’da Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 18.91 oy kaybederek Türkiye rekoruna imza attı.

Develi’de Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 18.37 oy kaybederek Türkiye ikincisi oldu.

Tomarza’da Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 18.26 oy kaybederek Türkiye derecesi yaptı.

Talas’ta Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 17.02 oy kaybederek Türkiye’de dereceye girdi.

Sarıoğlan’da Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 16.16 oy kaybetti

Yahyalı’da Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 16.06 oy kaybetti

Melikgazi’de Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 15.85 oy kaybederek Türkiye derecesi yaptı.

Kocasinan’da Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 15.68 oy kaybederek Türkiye genelinde üst sıralarda yer aldı.

Pınarbaşı’nda Ak parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 14 oy kaybetti

Hacılar’da AK Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 13.61 oy kaybetti

Yeşilhisar’da Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 13.47 oy kaybetti.

Sarız’da Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 13.01 oy kaybetti

İncesu’da Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 12.29 oy kaybetti

Özvatan’da Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 12.01 oy kaybetti

Felahiye’de Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 10.02 oy kaybetti

Akkışla’da Ak Parti 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 8.78 oy kaybetti

