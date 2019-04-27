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HİDAYET ATASOY ALINIYOR MU?

Elektrik Şirketi Genel Müdürü ve eski Bakan Özhaseki’nin yakın adamlarından olan Hidayet Atasoy’un önümüzdeki günlerde görevden alınacağı öne sürüldü. Elektrik Şirketi’nin büyük hissedarlarından olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yeni Başkanı Büyükkılıç’ın, aynı zamanda şirketin de yönetim kurulu başkanı olması nedeniyle, yetkisini kullanarak en kısa sürede kurumda köklü değişikliklere gideceği öğrenildi.

HİDAYET ATASOY ALINIYOR MU?
ŞİRKETTEN GELEN PİS KOKULAR
Atasoy döneminde pis kokuların geldiği öne sürülen Elektrik Şirketi’ne ilişkin iddiaları yayınlayan medya kuruluşlarını “yakın ilişiklerini” kullanarak susturmaya çalışan Hidayet Atasoy ve yönetimine ilişkin çok ciddi iddialar gündeme getiriliyor.

ATASOY EKİBİ GİDİYOR MU?
Atasoy ve ekibinin değişeceği öne sürülürken aynı zamanda bu yönetim döneminde yapıldığı iddia edilen pek çok usulsüzlük hakkında da öncelikle araştırma açılacağı ve akabinde belge ve bilgiler ışığında soruşturmaya dönüşebileceği öğrenildi. Şirketteki pek çok ismin, siyasi ve cemaat torpiliyle işe alınmasından, kurum içi atamaların cemaatler referansıyla yapılmasına, GES (Güneş enerji santrali) lisanslarının kitabına uydurulup, şirket yöneticileri tarafından eşleri ve yakınları üzerine alınarak, sonra bu lisansların kat be kat fazlasına başkalarına satıldığına kadar, pek çok iddianın üzerine gitmeye, Başkan Büyükkılıç’ın yüreğinin yetip yetmeyeceği de merak ediliyor.

SUSTURAMAYACAKSIN HİDAYET EFENDİ
Elektrik Şirketi hakkındaki iddiaları yayınlayan meslektaşlarımızın üzerine eş dost ile baskı kuran Hidayet Atasoy’un aynı işi bu gazete için yapamayacağını buradan açıkça ilan ediyoruz. Bilakis Elektrik Şirketi ile ilgili tüm iddialara yönelik ihbarlarınızı da bekliyoruz.
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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