HİDAYET ATASOY ALINIYOR MU? Elektrik Şirketi Genel Müdürü ve eski Bakan Özhaseki’nin yakın adamlarından olan Hidayet Atasoy’un önümüzdeki günlerde görevden alınacağı öne sürüldü. Elektrik Şirketi’nin büyük hissedarlarından olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yeni Başkanı Büyükkılıç’ın, aynı zamanda şirketin de yönetim kurulu başkanı olması nedeniyle, yetkisini kullanarak en kısa sürede kurumda köklü değişikliklere gideceği öğrenildi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 10:09