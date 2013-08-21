Hunat Hatun Kültür Sanat Merkezine Yoğun İlgi

Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat’ın hanımı ve sultan 1. Gıyaseddin’in annesi Mahperi veya Mehpare Hatun tarafından 1237 yılında ilim merkezi medrese olarak yaptırılmıştır. Tarihi pek çok şahsiyeti yetiştiren, Kayseriyi makarrı ulema yapan merkezi olarak asırlarca ilmi hizmet vermiş, tanınmış pek çok alimin yetişmesine vesile olmuştur.Selçuklular ve Osmanlı tarihi boyunca başta gelen medreselerden olma vasfını korumuştur.Cumhuriyetin kurulmasından sonra Vali Fuat Bey’in emriyle müzeye çevrilen külliye 60 yıldan fazla ilmi fonksiyonundan uzak kalmıştır.

KÜLLİYEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER

Kayseri Büyükşehir belediyesi tarafından Vakıflar bölge müdürlüğünden kiralanarak restore edilen ve bu yılın Temmuz ayı içerisinde faaliyete geçen Hunat Hatun Kültür Sanat Merkezine halkımız tarafından yoğun ilgi gösterilmiştir. Açılışı kısa süre evvel gerçekleştirilmiş olmasına rağmen yazar, şair ve sanat çevreleri ile üniversit kenti olan şehrimizde gösterilen ilginin umulandan fazla olması projeyi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgililer tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Şu etkinlikler göze çarpmaktadır.

1-Hüsnü Hat kursu 2-Tezhip Sanatı 3- Ebru 4-Resim 5-Tesbih 6-Ney dinletisi ve ney imalatı ile satışı. Ney kursu verilmektedir..7-Çok maksatlı konferans salonu 8-Kur’an ı Kerim, tefsir ve meal kursu. Müftülük ile işbirliği halinde.9-Hadis odası 10- Fıkıh odası 11- Osmanlıca Arapça kursu 12- Aile psikolojik danışma merkezi 13- Halı atölyesi 14-Çini atölyesi 15-Okuma salonu 16- Yazar Odası 17- Sahaf odası 18- Eyvan- Sergi salonu, açık sergi salonu 2. Eyvan…Sanatçılarla sohbet yeri…

Haber-Fotoğraf: Şerif Arslan