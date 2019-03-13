İLLE DE VATANDAŞ MI ÖLSÜN!

BAŞVURULARA SESSİZ KALINDI
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın döneminde olmamakla birlikte vatandaşların ısrarlı yardım talep ve başvurularına sessiz kalınması hayretle karşılanırken, “Kendi dönemine ait olmasa bile Çolakbayrakdar’ın konuyla ilgilenmesi için ille de Kartal’daki facia gibi onlarca insanın ölmesi mi gerekiyor” değerlendirmesi yapıldı.
14 AYDIR CEVAP YOK
Kocasinan Belediyesi, binanın tetkiki için gerekli malzemenin kendilerinde olmadığını gerekçe göstererek başka yerlerden inceleme yaptırılmasını isterken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise 14 aydır incelemeyi bitirip vatandaşa cevap dahi veremedi. Kocasinan Belediyesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün bu kayıtsızlığı ve umursamazlığının sebebi anlaşılamadı.
VEBAL YÖNETİCİLERDE
Gerek Kocasinan Belediyesi’ne gerekse Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verilen dilekçelere ya baştan savma yanıt verilmesi ya da hiç yanıt verilmemesi vatandaşı çileden çıkartıyor. Herhangi bir üzücü olay ya da can kaybı yaşanması halinde bunun sorumluluğunun bu kurumların başındaki yöneticilere ait olduğu yorumu yapılıyor.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın döneminde olmamakla birlikte vatandaşların ısrarlı yardım talep ve başvurularına sessiz kalınması hayretle karşılanırken, “Kendi dönemine ait olmasa bile Çolakbayrakdar’ın konuyla ilgilenmesi için ille de Kartal’daki facia gibi onlarca insanın ölmesi mi gerekiyor” değerlendirmesi yapıldı.
14 AYDIR CEVAP YOK
Kocasinan Belediyesi, binanın tetkiki için gerekli malzemenin kendilerinde olmadığını gerekçe göstererek başka yerlerden inceleme yaptırılmasını isterken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise 14 aydır incelemeyi bitirip vatandaşa cevap dahi veremedi. Kocasinan Belediyesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün bu kayıtsızlığı ve umursamazlığının sebebi anlaşılamadı.
VEBAL YÖNETİCİLERDE
Gerek Kocasinan Belediyesi’ne gerekse Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verilen dilekçelere ya baştan savma yanıt verilmesi ya da hiç yanıt verilmemesi vatandaşı çileden çıkartıyor. Herhangi bir üzücü olay ya da can kaybı yaşanması halinde bunun sorumluluğunun bu kurumların başındaki yöneticilere ait olduğu yorumu yapılıyor.
Özel Haber: İlter Sağırsoy