İngilizce öğrenmek bu kadar eğlenceli olmamıştı

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elamanlarından Prof. Dr. Sevinç Üçgül ve Arş. Görevlisi Mustafa Yaşar’ın organize ettiği programa İngilizce eğitimini basit ve eğlenceli bir şekilde öğreten, öğretmen Hakan Gür konuk oldu.

Gür, Rus Dili ve Edebiyatı öğrencileri ile gerçekleştirdiği söyleşide eskiden insanların ilim için para harcadığını günümüzde ise insanların ilimden para kazandıklarını belirtti. Gür, ayrıca günümüz İngilizce eğitimi için “yüzde yüz başarılı çünkü öğretmemeye dayalı” gibi bir ironi ile eleştirerek kendi özel İngilizce eğitimi ile ilgili öğrencilere bilgiler aktardı.

Dil eğitimini basit matematiksel ifadeler ve günlük olaylarla özdeşleştirerek anlatan Gür, İngilizce kabusu olanları www.nanokitleselzeka.com adlı internet adresine ücretsiz bir şekilde davet ederek İngilizce kabusu olanlara yardımcı olmak istiyor. Bu siteyi hiçbir ticari kaygı ile açmadığını belirten Gür, dünyanın birçok yerinden ziyaretçisi olan bu siteyle hem İngilizceyi daha kolay ve pratik bir şekilde vermek hem de kültürel değerlerimizi bu sitede yer alan hikaye ve bilgilerle öğretmeyi amaçladığını söyledi.