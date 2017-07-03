İNGİLİZCE’YE SÖKMEYEN HASSASİYET

Kocasinan Belediyesi’nin “Türkçe hassasiyeti” Arapça ve gariban Suriyeli esnafla sınırlı kalınca biz de ilçe sınırları içinde İngilizce yazılmış bazı işyeri isimlerini görüntüledik. Kocasinan Belediyesi’nden aynı hassasiyeti İngilizce ve İngilizceleştirilmiş/bozuk Türkçeli tabelalar konusunda da göstermesini bekliyoruz.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:05