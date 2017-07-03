İNGİLİZCE’YE SÖKMEYEN HASSASİYET

Kocasinan Belediyesi Arapça tabela, led ışık ve posterleri söktürerek, yerine Türkçelerini astırmaya başladı. Bu durum belediye tarafından “Kocasinan’ın Türkçe hassasiyeti” başlığıyla haberleştirildi. Haberde şu bilgilere yer verildi;
Kocasinan Belediyesi’nin Türkçe hassasiyeti
“Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, muhtelif noktalarda görüntü kirliliği oluşturan ve Türkçe’nin korunmasına zarar veren Arapça tabela, led ışık ve posterleri söktürerek, yerine Türkçe yazılanları astırıyor.
Türkçe’nin korunması ve yaşatılması adına çalışmalar yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Türk Dili’nin korunması, gelecek nesillere doğru aktarılması ve görüntü kirliliğinin de önlenmesi konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkçe tabela kullanımına ilişkin çağrısı üzerine, Kocasinan Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. İlçe genelinde Arapça levhası olan iş yerlerine ihtar yazısı yolladık. Tabelaların Türkçe olması konusunda uyarıda bulunduk. Uyarıları dikkate almayan iş yerlerinin tabela ve posterleri sökülerek, yerine Türkçe tabela ve posterler takılmaya başlandı. Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, ilçe geleninde yaşayan sığınmacıların işyerlerindeki Arapça tabelaların kaldırılmasına yönelik çalışmaları sürüyor” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Biliyoruz ki bir milleti millet yapan en önemli değer Dil’dir. Türkçe’nin korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra gelecek kuşaklara anlamlı bir miras olarak aktarılabilmesi için elimizden geleni yapacağız” diyerek noktaladı.”
Devamını beklediğimiz bu olumlu gelişme Arapça ve gariban Suriyeli esnafla sınırlı kalınca biz de üzerimize düşeni yaparak Kocasinan bölgesindeki İngilizce yazılmış bazı tabelaları görüntüledik. Kocasinan Belediyesi’nden aynı hassasiyeti İngilizce ve İngilizceleştirilmiş/bozuk Türkçeli tabelalar konusunda da göstermesini bekliyoruz.
(Kayseri Gündem)