İNTİHAR OLAYLARI İLE İLGİLİ KİM, NE DEDİ?

29 Mayıs Çarşamba günü 5 intihar vakası yaşandı. 3’ü ölümle sonuçlandı. Kimisi işsizlikten bunalıma girdi, kiminin ne için intihara yönelmiş olduğu bilinmiyor. Bilinen şu: bu şehirde sadece 1 gün içinde 5 intihar vakası haberinin medyaya yansımış olması. Bireyin ve toplumun her anlamda sağlıklı yaşaması ve adaletli işlemesi için vatandaşın vergileriyle kurulan tüm kurumların bu vahim tablo karşısında ne yaptıkları sorusu, tüm ‘yapay’ gündemlerin önünde yer alması gerekir.

Kayseri’de son zamanlarda artış gösteren intihar vakaları toplumun birçok kesimine sorumluluklar yüklüyor. İşte bizde bu sorumluluk bilinci içerisinde bu olayları geniş bir perspektifte ele alıyoruz. İlk önce intihar vakıalarını, ardından vatandaşın tepkisini yansıtırken bu kez kamu kurumları, siyaset adamları ve STK’ların intihar olayları ile ilgili düşüncelerini ve bunların altında yatan nedenlerini irdeliyoruz.

İntihar olayları ile ilgili kim ne dedi?

Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer: İşsizlik, geçim sıkıntısı gibi hiçbir nedenin intihara sürükleyeceğine inanmıyorum. Bir doktor olarak bilimsel bir yaklaşımda bulunmak gerekirse insanı intihara götüren tek nedenin hastalık olduğunu düşünüyorum.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan: Toplumsal yozlaşmanın yol açtığı bir vakıa. İnanç yetersizliği ve maddi düşüncenin yerleşmesini en büyük gerekçe olarak görüyorum. Ayrıca intihara kalkışan ailelerin konumunun ve toplumunun manevi dinamiklerinin araştırılması gerekiyor.

Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç: En önemli boşluğun manevi boşluk olduğunu düşünüyorum. Toplumun manevi boşluğa düşürüldüğünü ve bunun bedelinin ödendiğini görüyoruz. Bir şekilde çağdaşlık adına geçmişte manevi değerlere karşı çıkılmasının sonucudur bunlar.

Bu konuda diyanet işlerinin ve devlet başkanlarına çok büyük sorumluluklar düşüyor. Acilen tedbirlerin alınması gerekiyor.

Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Hayati Karaaslan: İntihar olaylarının aile içi şiddet ve geçimsizliğinden değil de aile birlikteliğinin olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Elmalı: Kültür farklılıklarının olması aile içi problemler ve inanç eksikliğinden kaynaklanan psikolojik sorunların neticesi olabilir. Akil baliğ olan insanların böyle girişimlerde bulunması düşündürücü, çünkü intihar dinimizce yasak.

Kayseri İHH Başkanı Şaban Sözduyar: İnsanların manevi eksikliklerden kaynaklı olduğu kanaatindeyim. Bu vakaların inanç eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. İnsanlarda cehaletin çok fazla yansımalarını görüyoruz. Çocuğun ebeveynlerine, ebeveynlerinin çocuklarına olan yaklaşımı son derece sorunlu.

İnsanlarla paylaşımlarda bulunulmalı ve onlarla diyalogun çok iyi tutulması gerekiyor. İnsanların sorunları dinlenildiğinde, sorun çözülür mü? Çözülmez mi? diye düşünüyoruz. Fakat sorunlar dile getirildiğinde çözüme kavuşturulabileceğini unutmalılar. Biz STK’lar bile bazen gerekli ölçüde ilgi ve alaka gösteremiyoruz. Bu büyük bir eksiklik.

Haber: Bünyamin Gültekin