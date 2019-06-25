İSTANBUL DERS OLUR MU?

İKTİDAR GÜCÜ YETMEDİ
Neredeyse, AK Parti ve hükümeti adına bütün güçlerinin ve önemli isimlerinin tamamının İstanbul’da kamp kurduğu seçimler Yıldırım adına hüsran oldu. Zira kaybedilen seçimde aradaki oy farkı tekrar sayımlardan sonra 13 bine inmişti, oysa 23 Haziran seçimi sonrasında iki aday arasındaki fark 62 kat artarak 806 bine çıktı.
AYNISI KAYSERİ’DE DE OLABİLİR
Kayserili vatandaşlar İstanbul sonuçlarının Kayseri’deki AK Parti cenahında siyaset yapanlara ders olması gerektiğine dikkat çekerek, “Milletvekili seçimlerinde daha önce yüzde 18’lik oy kaybı ile Türkiye rekoru kıran AK Parti Kayseri teşkilatı hala adam kayırma, küskün ve kırgın partilileri önemsememe başta olmak üzere yapılmaması gereken ne varsa yapmaya devam ediyor. Bunun bir an önce bir kez daha Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan’a ve Genel Merkezdeki “güvenilir” yöneticilere duyurulması lazım. Aksi takdirde ilk seçimde Kayseri’de de İstanbul’daki gibi biriken tepki oyları farklı sonuçlara sebep olabilir” diyor.
MİŞ-MIŞ GİBİ YAPMAYIN
Kayseri AK Parti İl Başkanlığı yöneticilerinin büyük çoğunluğunun Kayseri’de kendilerine oy vermiş vatandaşları çantada keklik gibi görmeye devam ettikleri ve önemsemeyerek sadece kendilerinin ve yakın çevrelerinin menfaatlerine olacak adımlar atılmaya devam edildiğine dikkat çekildi. Özellikle belediye başkanı ve partili yöneticilerin vatandaşlara “yapıyormuş, ilgileniyormuş” gibi yaparak, farklı bir diyalog modeline girdikleri yönündeki şikayetler ayyuka çıkarken, Kayseri’de FETÖ ile mücadelede konusunda da, şehri yönetenlerin samimiyet testinden hala geçemediklerine dikkat çekildi.
Neredeyse, AK Parti ve hükümeti adına bütün güçlerinin ve önemli isimlerinin tamamının İstanbul’da kamp kurduğu seçimler Yıldırım adına hüsran oldu. Zira kaybedilen seçimde aradaki oy farkı tekrar sayımlardan sonra 13 bine inmişti, oysa 23 Haziran seçimi sonrasında iki aday arasındaki fark 62 kat artarak 806 bine çıktı.
AYNISI KAYSERİ’DE DE OLABİLİR
Kayserili vatandaşlar İstanbul sonuçlarının Kayseri’deki AK Parti cenahında siyaset yapanlara ders olması gerektiğine dikkat çekerek, “Milletvekili seçimlerinde daha önce yüzde 18’lik oy kaybı ile Türkiye rekoru kıran AK Parti Kayseri teşkilatı hala adam kayırma, küskün ve kırgın partilileri önemsememe başta olmak üzere yapılmaması gereken ne varsa yapmaya devam ediyor. Bunun bir an önce bir kez daha Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan’a ve Genel Merkezdeki “güvenilir” yöneticilere duyurulması lazım. Aksi takdirde ilk seçimde Kayseri’de de İstanbul’daki gibi biriken tepki oyları farklı sonuçlara sebep olabilir” diyor.
MİŞ-MIŞ GİBİ YAPMAYIN
Kayseri AK Parti İl Başkanlığı yöneticilerinin büyük çoğunluğunun Kayseri’de kendilerine oy vermiş vatandaşları çantada keklik gibi görmeye devam ettikleri ve önemsemeyerek sadece kendilerinin ve yakın çevrelerinin menfaatlerine olacak adımlar atılmaya devam edildiğine dikkat çekildi. Özellikle belediye başkanı ve partili yöneticilerin vatandaşlara “yapıyormuş, ilgileniyormuş” gibi yaparak, farklı bir diyalog modeline girdikleri yönündeki şikayetler ayyuka çıkarken, Kayseri’de FETÖ ile mücadelede konusunda da, şehri yönetenlerin samimiyet testinden hala geçemediklerine dikkat çekildi.
Özel Haber: İlter Sağırsoy