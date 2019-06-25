İSTANBUL DERS OLUR MU? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın yenilenen seçimlerini büyük bir farkla kaybeden Binali Yıldırım’ın şahsında AK Parti’nin yaşadıklarının Kayseri’deki AK Partili siyasetçilere ve belediye başkanlarına ders olup olmayacağı merak ediliyor. AK Parti’ye gönül veren samimi partililer mevcut haliyle aynı kırgınlık ve küskünlüklerle, tepkilerin hala Kayseri’de sürdüğüne dikkat çekerek, “Mevcut yönetim dediğim dedik, çaldığım düdük deyip, rahatsızlıklarımızı ve itirazlarımızı dinlemeyip sorunların üzerini örtüp, bizleri önemsemediği sürece gidişat İstanbul örneğinden beter olur. Ya yönetim değişmeli ya da Genel Merkez bu samimi serzenişimize kulak vermeli” diyor.

25 Haziran 2019 Salı 09:22