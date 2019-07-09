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KAPADOKYA’NIN MERKEZİ KAYSERİ OLACAK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kayseri’nin Koramaz ve Soğanlı Vadileri’nin turizme kazandırılması için özellikle balon turizminin de bu bölgelerde canlandırılacağını söyledi. Büyükkılıç, “Aslında Kapadokya Krallığı’nın merkezi Kayseri’dir. Ama oraya kaymış. Biz inşallah bunu tekrar Kayseri’ye alacağız, merkez Kayseri olacak” dedi.

KAPADOKYA’NIN MERKEZİ KAYSERİ OLACAK
KİMSE AKSİNİ İDDİA EDEMEZ
Kapadokya’nın simgeleri haline gelen balon turlarının Kayseri’nin Koramaz Vadisi’nde de çok rahatlıkla uygulanabileceğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Balon turizmini Kayseri’ye kaydırmak için uğraşıyoruz. Malum Kapadokya’nın bütünleştiricisi Kayseri, aksini kimse iddia edemez” diye konuştu.

KRALLIĞIN DA MERKEZİ KAYSERİ
Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Kapadokya Krallığı’nın merkezi. Ama merkez kaymış çevreye. Biz bunu tekrar merkeze taşımak için gerekli girişimlerde bulunduk. Milli Savunma Bakanlığı’na teşekkür ediyoruz onlar da gerekli desteği verdiler. Ve Yeşilhisar bölgesinde olacak inşallah. Kayseri’de balon turizmi böylece hedefine ulaşmış olacak” ifadelerini kullandı.

 
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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