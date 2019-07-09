KAPADOKYA’NIN MERKEZİ KAYSERİ OLACAK Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kayseri’nin Koramaz ve Soğanlı Vadileri’nin turizme kazandırılması için özellikle balon turizminin de bu bölgelerde canlandırılacağını söyledi. Büyükkılıç, “Aslında Kapadokya Krallığı’nın merkezi Kayseri’dir. Ama oraya kaymış. Biz inşallah bunu tekrar Kayseri’ye alacağız, merkez Kayseri olacak” dedi.

09 Temmuz 2019 Salı 09:25