KAR FIRTINALARI AKSIYOR Yıllar önce milli sporcu yetiştirilmek üzere okullardan seçilen öğrencilerin milli takıma girecek şekilde eğitilmesine yönelik Kar Fırtınaları Projesi hala hedefine ulaşamadı. Yıllardır bir sporcu dahi milli takıma girecek başarıyı elde edemezken, antrenman saatlerinde kayak hocalarının düzenli olarak öğrencilerin başında olmaması nedeniyle sağlıklı antrenmanlar yapılamadığı da ifade ediliyor.

12 Mart 2019 Salı 09:48