KAR FIRTINALARI AKSIYOR

DEVLET İYİ MALZEME ALAMIYOR
Erciyes AŞ ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün 5 sene önce başlattığı Kar Fırtınaları Projesi’nin başarılı olamamasının sebeplerinden birinin de maddi yetersizlikler olduğu ifade edildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden bir yetkili “yarış için gerekli yüksek kalitede malzeme alınmıyor, bu nedenle de başarı gelmiyor ve maalesef hedeflendiği gibi hiçbir milli sporcu çıkaramadık, başarı da elde edemedik, bir sporcunun yıllık maliyeti en az 10 bin lira devlet bunu karşılayamıyor” dedi.
“BÜYÜKLERİMİZE SÖYLEYİN”
Erciyes Hacılar Kapı’da milli sporcu yetiştirmek üzere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü elemanlarının vermesi gereken eğitimlerde zaman zaman sporcular kendi başlarına bırakılıyor. Bu iddiayı sorduğumuz Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden bir yetkili “bunu büyüklerimize söylemeniz çok iyi olur” dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Tüm iddialarla ilgili araştırma yapacağız. Ancak biz başarılı olan sporcularımıza gerekli tüm malzemeleri ücretsiz olarak veriyoruz” dedi.
İTİRAZ ÜZERİNE DÜZELTİLDİ
Son olarak Erzincan’da yapılan kayak yarışlarına Kayseri’den giden sporcuların ciddi sıkıntı yaşadığı belirtilirken, birbirini tanımayan 13 yaşındaki sporcunun 40 yaşındaki kişiyle aynı odada konaklatılması, sporcunun velisinin Kayseri’den telefonla arayıp itiraz etmesi üzerine iptal edilerek sporcu yaşıtlarının olduğu başka bir odaya alındı.
AÇ KARNINA YARIŞTIRILDILAR
Erzincan’da sporculara verilen sabah kahvaltısının son derece yetersiz olduğu fotoğraflı olarak şikayet konusu olurken, sporcular bu kahvaltıyı dahi yemeye vakit bulamadan yarışa götürüldü. Bu iddialara ilişkin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ne yapacağı merak ediliyor.
Erciyes AŞ ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün 5 sene önce başlattığı Kar Fırtınaları Projesi’nin başarılı olamamasının sebeplerinden birinin de maddi yetersizlikler olduğu ifade edildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden bir yetkili “yarış için gerekli yüksek kalitede malzeme alınmıyor, bu nedenle de başarı gelmiyor ve maalesef hedeflendiği gibi hiçbir milli sporcu çıkaramadık, başarı da elde edemedik, bir sporcunun yıllık maliyeti en az 10 bin lira devlet bunu karşılayamıyor” dedi.
“BÜYÜKLERİMİZE SÖYLEYİN”
Erciyes Hacılar Kapı’da milli sporcu yetiştirmek üzere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü elemanlarının vermesi gereken eğitimlerde zaman zaman sporcular kendi başlarına bırakılıyor. Bu iddiayı sorduğumuz Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden bir yetkili “bunu büyüklerimize söylemeniz çok iyi olur” dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Tüm iddialarla ilgili araştırma yapacağız. Ancak biz başarılı olan sporcularımıza gerekli tüm malzemeleri ücretsiz olarak veriyoruz” dedi.
İTİRAZ ÜZERİNE DÜZELTİLDİ
Son olarak Erzincan’da yapılan kayak yarışlarına Kayseri’den giden sporcuların ciddi sıkıntı yaşadığı belirtilirken, birbirini tanımayan 13 yaşındaki sporcunun 40 yaşındaki kişiyle aynı odada konaklatılması, sporcunun velisinin Kayseri’den telefonla arayıp itiraz etmesi üzerine iptal edilerek sporcu yaşıtlarının olduğu başka bir odaya alındı.
AÇ KARNINA YARIŞTIRILDILAR
Erzincan’da sporculara verilen sabah kahvaltısının son derece yetersiz olduğu fotoğraflı olarak şikayet konusu olurken, sporcular bu kahvaltıyı dahi yemeye vakit bulamadan yarışa götürüldü. Bu iddialara ilişkin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ne yapacağı merak ediliyor.
Özel Haber: İlter Sağırsoy