KAYMEK bebeklerine yoğun ilgi

KAYMEK bebekleri tarihi Kayseri Mahallesi’ndeki atölyede, KAYMEK’te bu konuda eğitim almış kişiler tarafından üretiliyor, her biri farklı konularda ve mimiklerde olan bu bebekler piyasada satılan pelüş bebeklere göre çok daha uygun fiyata satılıyor.

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“Kursiyerlerimize çalışma ortamı sağladık”

KAYMEK Müdürü Mürşide Gonca Aslan KAYMEK bebeklerinin diğer ürünlere göre daha fazla ilgi gördüğünü ve satış oranını fazla olduğunu belirterek, “KAYMEK bebekleri Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı atölyede üretiliyor. Bir yıl önce KAYMEK İhtisas şubesinde atölye çalışmalarıyla üretilmeye başlanan KAYMEK bebeklerinin iki aydır faaliyete geçtiği yeni üretim durağı ise Kayseri Mahallesinde yer alan KAYMEK Sanat Merkezi… Bebekleri üretenler bizim kursiyerimizdi. Kurslardaki beceri ve yeteneklerini fark edince bir atölye ortamı sağlayalım ve sürekli çalışanımız olsunlar dedik. Dolayısıyla aramıza aldık. Onlar için bir istihdam alanı oldu. Bizim şu anda çalışan birçok öğretmenimiz bizim kurslarımızda eğitim görmüş olan kişilerdir. KAYMEK kurslarının en büyük özelliği kendi kendine bir şeyler yapabilme yeteneği geliştirme bunu ekonomiye katkı olarak dönüştürme ve bir taraftan da meşguliyet terapisi sağlamaktır. Üretmek lazım üretmezseniz zihin boş şeyler üretiyor. Üretim yapılan atölye tarihi bir mekân burada hocalarımıza yer verdik. Kendi tasarımlarını kendi hayal güçlerini kullanarak bebekleri üretiyorlar. Bebeklerimiz yılsonunda yaptığımız sergilerde de en çok ilgi gören ürünler oldu. Kendi başka şehirden gelip etkilenenler de çok var. Piyasaya yeni yeni kabul ettiriyor. Kayseri için büyük bir kazanç. “diye konuştu.





“KAYMEK bebekleri 1 yıldır yapılıyor”

Kayseri Mesleki Eğitim Kurslarının (KAYMEK) bütün halkımızın eğitim alabileceği ücretsiz kurslardan oluştuğunu kaydeden Mürşide Gonca Aslan “KAYMEK bebekleri daha önce hiçbiryerde yapılmamış ürünlerdir. Arkadaşımız bebekleri yaparken onların mimiklerine kadar dikkat ediyor. Şu anda en çok ilgiyi de bu bebekler görüyor. Henüz patentini almadık ama başka herhangi bir yerde bu bebekleri yapan olursa bizi taklit etmiş olur. Çünkü tamamen bize ait bir ürün. KAYMEK A.Ş.’ ye bağlı “Sanat ve Mesleki Eğitim” alanında 17 şubemiz var. Bunlardan bir tanesi de Bosna Hersek’te bulunuyor. Hocalarımız bireysel atölye çalıştıkları için böyle ayrı bir yer tesis ettik. Buranın dışında, diğer merkezlerde değişik kurslar veriliyor. KAYMEK atölyesinde sadece bebekler ve seramik üzerine boyama yapılıyor. Yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir bu bebekleri üretiyoruz. Bu tarz örgü bebekler her yerde yapılıyor ama tasarımı özgünleştirmek bizim kursiyerlerimizin yeteneği ile ortaya çıktı.” şeklinde konuştu.



“Bebekler kendi hikayeleriyle üretiliyor”

Aslan bebeklerinin standart bir şekilde yapılmadığını her bebeğin farklı mimikler ve konular üzerine üretildiğinin altını çizerek, “Günlük üretim bebeğine göre değişiyor. Küçük bebeklerden günde 3-4 tane yapılıyor ama daha fazla işçilik isteyen bebekler var. Mesela gelin bebekler ya da bir defter taşıyan öğrenci bebekler oluyor bu tarz hikayesi olan bebekler… Onların yapımı daha uzun sürüyor. Kursiyerlerimiz bebekleri üretirken ilk başta kendi kafalarından bir konu belirliyorlar. Mesela bu bebek evlensin, bu terzi olsun bu mezun olsun gibi düşüncelerden sonra ortaya çıkıyor. Bebeklerin karikatürist bir tarafı var. Hepsi farklı mimik ifadeleriyle yapılıyor” dedi.





“Bebeklerin yapılışını öğrenmek istiyorlar”

KAYMEK sergilerinde en çok satılan ürünlerin bebekler olduğunu ve nasıl yapıldığı öğrenmek isteyen çok kişi olduğunu belirterek şunları söyledi;

“ Bebeklerin nasıl yapıldığını öğrenmek isteyen çok kişi oluyor. Özellikle ev hanımlarının çok ilgisini çekiyor. Bebekler için kullanılan malzemelerde çok masraflı olmuyor. Çoğu zaman artık kumaşlar ipler kullanılıyor. Herkesin evinde bulunan malzemelerle yapılıyor hatta çalışanlarımız kendi evlerinden bile kumaşları getirebiliyorlar. Aynı şekilde bebek başlı olarak üretilen kitap ayraçları da bize ait. Bu ayraçlarla kitap okumayı daha da sevdirmeyi amaçlıyoruz, onlarda bebekler kadar dikkat çekiyor”





Ürünler KAYMEK Saat Kulesinde satılıyor

KAYMEK kurslarında yapılan ürünler, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan saat kulesinin bitişiğindeki muvakkithanede sergileniyor. Çini işlemeciliği, Kumaş kaplama, KAYMEK bebekleri, kitap ayraçları, takı tasarım ve seramik boyama, gibi birçok el emeği göz nuru olan ürün burada uygun fiyata satışa sunuluyor.





Haber: Tuba Köksal



