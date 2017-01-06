KAYSERİ-KUDÜS ARTIK DAHA YAKIN! Üstad Sezai Karakoç’un “Ve Kudüs şehri. Gökte yapılıp yere indirilen şehir. / Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri” mısralarıyla övdüğü peygamberler ve nebiler diyarı Kudüs’e Kayseri’den direkt turlar başlıyor. Merkezi İstanbul’da olan Sıla Turizm tarafından organize edilen Kudüs turları bazı şehirlerimizden sonra şimdi de Kayseri’den gerçekleştirilecek. 25 Ocak-28 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Kudüs turu 184 kişilik özel uçakla yapılacak.

Kayseri-Kudüs kardeşlik hattı

“Bir Kudüs sevdalısı” olarak tanınan Sıla Turizm yöneticisi Musa Biçkioğlu tur düzenlenecek şehirler arasına Kayseri’nin de katılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek “Kayseri, Kudüs ve Filistin sevgisinin zirvede olduğu şehirlerimizden… Kudüs’e olan ilgimiz tarihi ve dini sorumluluğumuz kapsamında değerlendirilmelidir. Kudüs İslam ümmetinin vahdetinin sembol şehridir. Mekke Medine ümmetin rüku ve secde, Kudüs ise kıyam halidir.



Hepimizin bildiği gibi mirasçısı olduğumuz Anadolu kökenli İslam Medeniyetinin sinir uçları sınır uçlarımızda bitmiyor. İşte gönül coğrafyamızın en görkemli şehirlerinden biri olan Kudüs’e Dr. İsa Üzüm yönetiminde gerçekleştirilecek 3 gece-4 günlük organizasyona büyük ilgi var. Kontenjanlarımız dolmak üzere.” dedi.



Üstad Sezai Karakoç’un “Ve Kudüs şehri. Gökte yapılıp yere indirilen şehir. / Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri” mısralarıyla övdüğü Kudüs şehri için Kayseri’den gerçekleştirilecek zengin tur programı şöyle;

25-28 Ocak/ 4 gün-3 gece

Cuma namazı Mescid-i Aksa’da

1. gün (Çarşamba) : Sabah Kayseri’den Tel Aviv’e uçuş. Otobüsle Yafa şehrine hareket. Şehir turu; Mahmudiye külliyesi ve Camii ile Sultan Abdülhamid’in yaptırdığı saat kulesi ve Osmanlı çeşmesinin görülmesi, ziyaretler sonrasında konaklama yapılacak Kudüs’teki otele hareket. Otele yerleşme, akşam yemeği ve geceleme.



2. gün (Perşembe) : Sabah namazı için Mescid-i Aksa’ya gidiş dönüş, Otelde kahvaltıdan sonra El Halil şehrine hareket. Yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından El Halil şehrine varış. Halilürrahman Camiinde Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup ve Hz. Yusuf peygamberlerin ve eşlerinin kabirlerinin ziyaret edilmesi… Sonrasında Kudüs’e dönüş yolu üzeri Beytlahm şehrine hareket, burada; Hz. İsa a.s.’ın doğduğu yer olan kutsal Doğuş Kilisesinin ziyaret edilmesi ve kilisenin karşısındaki Hz. Ömer Camii’nin görülmesinden sonra Ölü Deniz’e (Lut Gölü) hareket. Yol üzerinde Hz. Musa’nın külliyesini ve makamını ziyaret. Ölü Deniz bölgesinin gezilmesinden sonra dünya tarihinin en eski şehirlerinden olan Eriha şehrinde bir süre istirahat ve şehir turunun akabinde Emevi döneminden kalma Hişam’ın sarayının görülmesi. Mescid-i Aksa’ya dönüş, akşam ve yatsı namazları sonrasında akşam yemeği ve geceleme otelde.



3. gün (Cuma): Sabah namazı için Mescid-i Aksa’ya gidiş dönüş. Kahvaltıdan sonra, eski Kudüs şehri ve çarşılarını gezerek ve Çile yolundan geçerek Kıyamet Kilisesine varış. Burayla ilgili bilgilendirmenin ardından Hz. Ömer Camii ziyareti ve Hz. Davud’un kabrinin ziyaret edilmesinden sonra Ağlama Duvarı’nın (Burak Duvarı) görülmesi. Sonrasında tarihi Kudüs çarşılarını gezerek Cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya gidiş. Burada (açık olduğu takdirde) İslam Eserleri Müzesini ziyaret, Burak Mescidi’nin ziyaret edilerek görülmesi, Cuma namazının kılınmasından sonra Mervan Mescidinin gezilmesi ve serbest zaman. Akşam yemeği ve geceleme otelde.



4. ve son gün (Cumartesi) : Sabah namazı için Mescid-i Aksa’ya gidiş dönüş. Kahvaltıdan sonra otelden ayrılış. Zeytin Dağı’na hareket. Burada panoramik manzara eşliğinde Mescid-i Aksa hakkında bilgilendirme ve kısa bir fotoğraf molasının ardından Selman-ı Faris-i ve Rabiatul Adeviyye’nin makamlarının ziyaret edilmesi. Öğle namazı için verilecek moladan sonra Yafa’dan Telaviv havalimanına hareket. Yaklaşık yarım saatlik yolculuğun ardından Havalimanına varış ve Kayseri’ye hareket.



Haber: Rıfat Yörük

