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Kayseri R4bia Selamıyla Donatıldı

Kayserili duyarlı vatandaşlar, Mısır’da Firavuna direnen ve darbeciler tarafından zalimce şehit edilen zulüm ve baskı altındaki Müslüman kardeşlerini yalnız bırakmadı.

Kayseri R4bia Selamıyla Donatıldı
 Kayserili duyarlı vatandaşlar, Mısır’da Firavuna direnen ve darbeciler tarafından zalimce şehit edilen zulüm ve baskı altındaki Müslüman kardeşlerini yalnız bırakmadı. Kayserili vatandaşlar dükkânlarını, arabalarını, işyerlerini ve sokakları ‘R4BİA’ selamlarıyla donattılar. Vatandaş ve genç Kayserililer Rabia pankartlarıyla Mısır’da zulüm bekçilerine göğüs geren kardeşlerine selam gönderdiler.

Mısır'da 30 Haziran gösterileriyle başlayan, 3 Temmuz'da ordunun yönetime el koyması ve ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevinden uzaklaştırılması ile tırmanan olaylar sonucunda darbecilerin ve Mısır’da ki yasa dışı gurupların yapmış olduğu katliamlar sonucu 3 bin 533 masum insan şehit edilirken, 11 bin 520 kişide yaralandı.

Adeviye Meydanı’na selam gönderen, Kayseri Rabia selamlarıyla süsleyen, kardeşlerini yalnız bırakmayan duyarlı Kayseri halkına teşekkür ederiz.

Haber-Fotoğraf: Şerif Arslan 

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