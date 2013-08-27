Kayseri R4bia Selamıyla Donatıldı

Mısır'da 30 Haziran gösterileriyle başlayan, 3 Temmuz'da ordunun yönetime el koyması ve ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevinden uzaklaştırılması ile tırmanan olaylar sonucunda darbecilerin ve Mısır’da ki yasa dışı gurupların yapmış olduğu katliamlar sonucu 3 bin 533 masum insan şehit edilirken, 11 bin 520 kişide yaralandı.
Adeviye Meydanı’na selam gönderen, Kayseri Rabia selamlarıyla süsleyen, kardeşlerini yalnız bırakmayan duyarlı Kayseri halkına teşekkür ederiz.
Haber-Fotoğraf: Şerif Arslan