Kayseri Saadet’ten Mısır’a Selam

Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan, Mısır’da insanlık dramı yaşandığını belirterek, “Arıkan, “Mısır’da akan masumların kanında ırkçı Siyonizm’in uşağı ABD ve Batı’nın sorumluluğu kadar, bu süreçte gerekeni ortaya koymayan İslam ülkelerinin yöneticilerinin de büyük payı vardır. Batı’nın desteğiyle akıtılan bu masumların kanı onların da ellerine bulaşmıştır. Bunlar Batı’nın kuklalarıdır. Efendilerine ne kadar hizmet ederlerse etsinler bir gün gelecek efendileri onları yok edecektir” ifadelerini kullandı.

Mısır halkına destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Mahmut Arıkan, “ Hazırlattığımız dev Rabia Selamı bayrağını parti binamızın yanındaki caddeye astık. Kayseri halkı zaten Mısır konusunda duyarlı ancak bu duyarlılığımızı kaybetmememiz gerekiyor. Bunun için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. “Darbeciler ve onların yerli işbirlikçilerinin, sadece Mısır’ı değil bütün İslam coğrafyasını hedef alan sinsi ve kirli bir oyunun figüranı olmuşlardır. Karanlık güçlerin, cuntacılar eliyle Mısır’ı kanlı bir iç savaşa sürüklemeye çalışmaktadır. Daha önce Afganistan’da, Libya’da, Irak’ta, Suriye’de oynanan kanlı oyunun şimdi Mısır’da sahnelenmektedir. Bu oyun Büyük Ortadoğu Projesi’nin oyunudur. Bu oyun İslam ülkelerini bölüp parçalamak isteyen ırkçı emperyalizmin oyunudur. Bu oyun İslam ülkelerine daha fazla silah satmak isteyen ve daha fazla Müslüman kanı akıtmak isteyen ırkçı Siyonizm’in oyunudur. Artık oyunu görmeliyiz. Ortadoğu’daki Müslüman ülkeler adım adım parçalanıyor” şeklinde konuştu.

Haber: Erkinbeğ Uygurtürk