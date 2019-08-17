KAYSERİ TL’YE GÜVENMİYOR

İLK BEŞTE KAYSERİ DE VAR
Tasarruf hesaplarında TL’den daha çok döviz tutan ilk beş şehir arasında Kayseri de yer alıyor. Sıralamada yüzde 63,4 ile Aksaray birinci sırada yer alırken Kayseri yüzde 5,7 ile dördüncü sırada bulunuyor.
RAKAMLARLA DÖVİZ VE TÜRK LİRASI
Türkiye genelinde, 1 trilyon 422 milyar 894 milyon 284 bin liralık tasarruf mevduatının, 659 milyar 262 milyon 172 binini, Türk Lirası mevduat oluştururken, 764 milyar 632 milyon 112 bin liraya karşılık gelen diğer kısmını da döviz mevduatı oluşturuyor. Türk mudilerin bankalarda tasarruf mevduatının yüzde 53,7’sini döviz mevduatı oluşturuyor.
Döviz Tevdiat Hesabı (DTH) En Fazla Olduğu İlk 5 İl (Haziran-2019) Bin TL
Tasarruf hesaplarında TL’den daha çok döviz tutan ilk beş şehir arasında Kayseri de yer alıyor. Sıralamada yüzde 63,4 ile Aksaray birinci sırada yer alırken Kayseri yüzde 5,7 ile dördüncü sırada bulunuyor.
RAKAMLARLA DÖVİZ VE TÜRK LİRASI
Türkiye genelinde, 1 trilyon 422 milyar 894 milyon 284 bin liralık tasarruf mevduatının, 659 milyar 262 milyon 172 binini, Türk Lirası mevduat oluştururken, 764 milyar 632 milyon 112 bin liraya karşılık gelen diğer kısmını da döviz mevduatı oluşturuyor. Türk mudilerin bankalarda tasarruf mevduatının yüzde 53,7’sini döviz mevduatı oluşturuyor.
Döviz Tevdiat Hesabı (DTH) En Fazla Olduğu İlk 5 İl (Haziran-2019) Bin TL
|S
|İl
|Tasarruf Mevduat
|Tasarruf Mevduat (TL)
|Tasarruf Mevduat (DTH)
|Tasarruf Mevduat (DTH) Yüzdesi
|1
|Aksaray
|4.595.742
|1.680.600
|2.915.142
|63,4
|2
|Nevşehir
|3.817.178
|1.418.362
|2.398.816
|62,8
|3
|Yozgat
|3.392.453
|1.317.367
|2.075.086
|61,2
|4
|Kayseri
|13.826.693
|5.704.764
|8.121.929
|58,7
|5
|Kırşehir
|2.752.432
|1.139.042
|1.613.390
|58,6
|11
|Karaman
|2.476.246
|1.165.843
|1.310.403
|52,9
|19
|Çorum
|4.238.708
|2.078.129
|2.160.579
|51,0
|47
|Kırıkkale
|1.893.839
|1.081.131
|812.708
|42,9
|51
|Çankırı
|1.392.414
|806.637
|585.777
|42,1
|58
|Niğde
|2.306.141
|1.381.495
|924.646
|40,1
|61
|Bilecik
|1.546.028
|954.026
|592.002
|38,3
Özel Haber: İlter Sağırsoy