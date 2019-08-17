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KAYSERİ TL’YE GÜVENMİYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) son açıkladığı verilere göre Kayserililer’in bankalarda 5.7 milyar TL ve 8.1 milyar dolar tutarında tasarruf hesapları bulunuyor.

KAYSERİ TL’YE GÜVENMİYOR
İLK BEŞTE KAYSERİ DE VAR
Tasarruf hesaplarında TL’den daha çok döviz tutan ilk beş şehir arasında Kayseri de yer alıyor. Sıralamada yüzde 63,4 ile Aksaray birinci sırada yer alırken Kayseri yüzde 5,7 ile dördüncü sırada bulunuyor.

RAKAMLARLA DÖVİZ VE TÜRK LİRASI
Türkiye genelinde, 1 trilyon 422 milyar 894 milyon 284 bin liralık tasarruf mevduatının, 659 milyar 262 milyon 172 binini, Türk Lirası mevduat oluştururken, 764 milyar 632 milyon 112 bin liraya karşılık gelen diğer kısmını da döviz mevduatı oluşturuyor. Türk mudilerin bankalarda tasarruf mevduatının yüzde 53,7’sini döviz mevduatı oluşturuyor.


 
Döviz Tevdiat Hesabı (DTH) En Fazla Olduğu İlk 5 İl (Haziran-2019) Bin TL
S İl Tasarruf Mevduat Tasarruf Mevduat (TL) Tasarruf Mevduat (DTH) Tasarruf Mevduat (DTH) Yüzdesi
1 Aksaray 4.595.742 1.680.600 2.915.142 63,4
2 Nevşehir 3.817.178 1.418.362 2.398.816 62,8
3 Yozgat 3.392.453 1.317.367 2.075.086 61,2
4 Kayseri 13.826.693 5.704.764 8.121.929 58,7
5 Kırşehir 2.752.432 1.139.042 1.613.390 58,6
11 Karaman 2.476.246 1.165.843 1.310.403 52,9
19 Çorum 4.238.708 2.078.129 2.160.579 51,0
47 Kırıkkale 1.893.839 1.081.131 812.708 42,9
51 Çankırı 1.392.414 806.637 585.777 42,1
58 Niğde 2.306.141 1.381.495 924.646 40,1
61 Bilecik 1.546.028 954.026 592.002 38,3
 
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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