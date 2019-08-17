KAYSERİ TL’YE GÜVENMİYOR Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) son açıkladığı verilere göre Kayserililer’in bankalarda 5.7 milyar TL ve 8.1 milyar dolar tutarında tasarruf hesapları bulunuyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:59