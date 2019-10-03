KAYSERİ TÜRKİYE’NİN PENSİLVANYA’SIDIR

TRUVA ATI ARAYAN KAYSERİ’YE BAKSIN
Mehmet Metiner kendisine parti içine sokulmuş Truva atı yakıştırması yapanlara yanıt vererek, “Ben ajan, provokatör ve Truva atı değilim. Truva atı arayan Kayseri’ye baksın, Kayseri’de milletvekilliği yapmış, başbakanlık ve bakanlıklar yapmış insanlar vardı, şimdi nerede olduğunu biliyoruz onlara baksınlar, bana değil” dedi.
BABAM DA OLSA KAFASINI KOPARIRIM
Metiner kimsenin partiden ayrılmasına kızmadıklarını ve garipsemediklerini hatırlatarak, “Gül yüreği yetiyorsa kendi çıksın parti kursun, öyle Babacan’ı çıkarıp arkadan kurmakla olmaz. Bunlar Reis’in kaybetmesi için kurulmuş şer cephesiyle beraber hareket ettiler, buna kızıyoruz. Bu arkadan hançerlemektir, arkadaşlığa ihanettir. Yaptıklarına ihanet denir ve bunu yapanlar da haindir. Hainliği kim yaparsa yapsın, Erdoğan yıkılsın, Erdoğansız bir parti ve Türkiye olsun diye şer cephesiyle birlik olup ihanet eden babam da olsa kafasını koparırım” diye konuştu.
İKTİDAR ŞEHVETİNE KAPILAN KİBİR BUDALALARI
AK Parti’ye zamanında halktan kopup iktidar şehvetine kapılan kibir budalalarının kaybettirdiğini iddia eden Mehmet Metiner, “Bunları uyardım ve söyledim zamanında. O gün beni suçlayanlar ve dinlemeyenler de bugün partiden kaçıp şer cephesinin ittifakına katılanlardı. Ama onlar gitti artık partimiz kazanacak” şeklinde konuştu.
MİLLETVEKİLİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLMAZ
Milletvekilinin parti genel başkan yardımcısı olmasını doğru bulmadığını söyleyen Metiner, “O zaman belediye başkanı da, parti il yönetimi de bu milletvekilinin emrine girme gibi bir ruh haline giriyor. Bu da yanlış. Reis asla emre amade bir teşkilat istemez ve buna müthiş kızar. Var mı var ama bunların hepsi değişecek. Göreceksiniz Reis bunların hepsini biliyor ve görüyor” dedi.
BAKANLIK SİSTEMİ YANLIŞ
Metiner mevcutta uygulanan bakanlık sisteminin de kendine göre doğru olmadığına dikkat çekerek, “Bakan siyasetten halkın içinden gelmeli. İlle de o adama ihtiyaç varsa bakanlıkta danışman yapabilirsin ama böyle olunca parti halktan kopuyor. İnanın arkadaşlarım arasında bırakın bakanı özel kalem müdürüne ulaşmakta sıkıntı çekenler var. Bunun düzeltilmesi lazım, bu benim kendi görüşümdür ama halkın içinde olan insanlarız genelde böyle bir rahatsızlık var” diye konuştu.
Mehmet Metiner kendisine parti içine sokulmuş Truva atı yakıştırması yapanlara yanıt vererek, “Ben ajan, provokatör ve Truva atı değilim. Truva atı arayan Kayseri’ye baksın, Kayseri’de milletvekilliği yapmış, başbakanlık ve bakanlıklar yapmış insanlar vardı, şimdi nerede olduğunu biliyoruz onlara baksınlar, bana değil” dedi.
BABAM DA OLSA KAFASINI KOPARIRIM
Metiner kimsenin partiden ayrılmasına kızmadıklarını ve garipsemediklerini hatırlatarak, “Gül yüreği yetiyorsa kendi çıksın parti kursun, öyle Babacan’ı çıkarıp arkadan kurmakla olmaz. Bunlar Reis’in kaybetmesi için kurulmuş şer cephesiyle beraber hareket ettiler, buna kızıyoruz. Bu arkadan hançerlemektir, arkadaşlığa ihanettir. Yaptıklarına ihanet denir ve bunu yapanlar da haindir. Hainliği kim yaparsa yapsın, Erdoğan yıkılsın, Erdoğansız bir parti ve Türkiye olsun diye şer cephesiyle birlik olup ihanet eden babam da olsa kafasını koparırım” diye konuştu.
İKTİDAR ŞEHVETİNE KAPILAN KİBİR BUDALALARI
AK Parti’ye zamanında halktan kopup iktidar şehvetine kapılan kibir budalalarının kaybettirdiğini iddia eden Mehmet Metiner, “Bunları uyardım ve söyledim zamanında. O gün beni suçlayanlar ve dinlemeyenler de bugün partiden kaçıp şer cephesinin ittifakına katılanlardı. Ama onlar gitti artık partimiz kazanacak” şeklinde konuştu.
MİLLETVEKİLİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLMAZ
Milletvekilinin parti genel başkan yardımcısı olmasını doğru bulmadığını söyleyen Metiner, “O zaman belediye başkanı da, parti il yönetimi de bu milletvekilinin emrine girme gibi bir ruh haline giriyor. Bu da yanlış. Reis asla emre amade bir teşkilat istemez ve buna müthiş kızar. Var mı var ama bunların hepsi değişecek. Göreceksiniz Reis bunların hepsini biliyor ve görüyor” dedi.
BAKANLIK SİSTEMİ YANLIŞ
Metiner mevcutta uygulanan bakanlık sisteminin de kendine göre doğru olmadığına dikkat çekerek, “Bakan siyasetten halkın içinden gelmeli. İlle de o adama ihtiyaç varsa bakanlıkta danışman yapabilirsin ama böyle olunca parti halktan kopuyor. İnanın arkadaşlarım arasında bırakın bakanı özel kalem müdürüne ulaşmakta sıkıntı çekenler var. Bunun düzeltilmesi lazım, bu benim kendi görüşümdür ama halkın içinde olan insanlarız genelde böyle bir rahatsızlık var” diye konuştu.
Özel Haber: İlter Sağırsoy