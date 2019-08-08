KAYSERİ VADELİ ADANA PEŞİN ÖDÜYOR

AYLIK DALGALANMALAR FARK YARATIR
Adana OSB ise elektrik alımı için teklifleri Mart ayında aldı ve nihai sözleşmeyi Nisan ayında yaparak bu aydan itibaren elektrik tüketimine başladı. Bu nedenle Ocak ayı ile Nisan ayı arasındaki fiyat dalgalanmalarında bu süreç içinde elektrik fiyatları ülke genelindeki tüm elektrik sağlayıcılarda düşmüştü.
MAYIS AYINDA ADANA’NIN Kİ PAHALIYDI
Kayseri Elektrik Şirketi’nin sattığı elektriğin fiyatında gece-gündüz tarifeleri uygulamasıyla da ciddi farklılıklar olmakla birlikte, aylık fiyat dalgalanmalarının da kıyaslamalarda yanıltıcı sonuçlara sebep olabileceğine dikkat çekiliyor. Sözgelimi, Mayıs ayında Adana OSB’nin aldığı elektriğin kilowat saat ücreti, Kayseri OSB’nin aldığından daha pahalıya gelmişti.
ELİTAŞ YENİ AÇIKLAMALAR YAPACAK MI?
Kayseri Elektrik Şirketi’nden elektriği pahalıya aldığını iddia eden milletvekili Mustafa Elitaş’ın eksik bilgilendirildiğine dikkat çeken şirket yönetim kurulu üyeleri ve OSB Başkanı Tahir Nursaçan, şirketin pahalıya satmadığı ve Kayseri OSB’nin de pahalıya almadığı yönünde açıklama yapmışlardı. Tüm açıklamaların ardından Kayseri milletvekili ve eski bakan Mustafa Elitaş’ın Kayseri’ye gelip yeni açıklamalar yapacağı öne sürüldü.
Adana OSB ise elektrik alımı için teklifleri Mart ayında aldı ve nihai sözleşmeyi Nisan ayında yaparak bu aydan itibaren elektrik tüketimine başladı. Bu nedenle Ocak ayı ile Nisan ayı arasındaki fiyat dalgalanmalarında bu süreç içinde elektrik fiyatları ülke genelindeki tüm elektrik sağlayıcılarda düşmüştü.
MAYIS AYINDA ADANA’NIN Kİ PAHALIYDI
Kayseri Elektrik Şirketi’nin sattığı elektriğin fiyatında gece-gündüz tarifeleri uygulamasıyla da ciddi farklılıklar olmakla birlikte, aylık fiyat dalgalanmalarının da kıyaslamalarda yanıltıcı sonuçlara sebep olabileceğine dikkat çekiliyor. Sözgelimi, Mayıs ayında Adana OSB’nin aldığı elektriğin kilowat saat ücreti, Kayseri OSB’nin aldığından daha pahalıya gelmişti.
ELİTAŞ YENİ AÇIKLAMALAR YAPACAK MI?
Kayseri Elektrik Şirketi’nden elektriği pahalıya aldığını iddia eden milletvekili Mustafa Elitaş’ın eksik bilgilendirildiğine dikkat çeken şirket yönetim kurulu üyeleri ve OSB Başkanı Tahir Nursaçan, şirketin pahalıya satmadığı ve Kayseri OSB’nin de pahalıya almadığı yönünde açıklama yapmışlardı. Tüm açıklamaların ardından Kayseri milletvekili ve eski bakan Mustafa Elitaş’ın Kayseri’ye gelip yeni açıklamalar yapacağı öne sürüldü.
Özel Haber: İlter Sağırsoy