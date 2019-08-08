KAYSERİ VADELİ ADANA PEŞİN ÖDÜYOR Elektrik Şirketi’nin sattığı elektriğin fiyatı konusunda Adana ve Kayseri arasında fark olmasının sebeplerinin başında Kayseri OSB’nin ödemeyi 45 gün vadeyle yapması geliyor. Oysa Adana elektrik şirketine ödemeyi peşin yapıyor. Ayrıca Kayseri OSB elektrik alımı sırasında ihaleye çıktı ve 2019 Ocak ayında aldığı teklifler içinde en ucuz fiyatı Kayseri Elektrik Şirketi vermişti. Aylık dalgalanmaların değişkenlik göstereceği belirtilirken, Mayıs ayı fiyat tarifesine göre Adana OSB’nin ödediği birim fiyatın, Kayseri OSB’nin ödediğinden yüksek olduğu öğrenildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:34