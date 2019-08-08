Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KAYSERİ VADELİ ADANA PEŞİN ÖDÜYOR

Elektrik Şirketi’nin sattığı elektriğin fiyatı konusunda Adana ve Kayseri arasında fark olmasının sebeplerinin başında Kayseri OSB’nin ödemeyi 45 gün vadeyle yapması geliyor. Oysa Adana elektrik şirketine ödemeyi peşin yapıyor. Ayrıca Kayseri OSB elektrik alımı sırasında ihaleye çıktı ve 2019 Ocak ayında aldığı teklifler içinde en ucuz fiyatı Kayseri Elektrik Şirketi vermişti. Aylık dalgalanmaların değişkenlik göstereceği belirtilirken, Mayıs ayı fiyat tarifesine göre Adana OSB’nin ödediği birim fiyatın, Kayseri OSB’nin ödediğinden yüksek olduğu öğrenildi.

KAYSERİ VADELİ ADANA PEŞİN ÖDÜYOR
AYLIK DALGALANMALAR FARK YARATIR
Adana OSB ise elektrik alımı için teklifleri Mart ayında aldı ve nihai sözleşmeyi Nisan ayında yaparak bu aydan itibaren elektrik tüketimine başladı. Bu nedenle Ocak ayı ile Nisan ayı arasındaki fiyat dalgalanmalarında bu süreç içinde elektrik fiyatları ülke genelindeki tüm elektrik sağlayıcılarda düşmüştü.

MAYIS AYINDA ADANA’NIN Kİ PAHALIYDI
Kayseri Elektrik Şirketi’nin sattığı elektriğin fiyatında gece-gündüz tarifeleri uygulamasıyla da ciddi farklılıklar olmakla birlikte, aylık fiyat dalgalanmalarının da kıyaslamalarda yanıltıcı sonuçlara sebep olabileceğine dikkat çekiliyor. Sözgelimi, Mayıs ayında Adana OSB’nin aldığı elektriğin kilowat saat ücreti, Kayseri OSB’nin aldığından daha pahalıya gelmişti.

ELİTAŞ YENİ AÇIKLAMALAR YAPACAK MI?
Kayseri Elektrik Şirketi’nden elektriği pahalıya aldığını iddia eden milletvekili Mustafa Elitaş’ın eksik bilgilendirildiğine dikkat çeken şirket yönetim kurulu üyeleri ve OSB Başkanı Tahir Nursaçan, şirketin pahalıya satmadığı ve Kayseri OSB’nin de pahalıya almadığı yönünde açıklama yapmışlardı. Tüm açıklamaların ardından Kayseri milletvekili ve eski bakan Mustafa Elitaş’ın Kayseri’ye gelip yeni açıklamalar yapacağı öne sürüldü.

 
 
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Mustafa ElitaşADANA OSBKayseri OSBElektrikHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.