Kayseri’de 14 belediyenin e-devlet hizmeti yok

Belediyecilik hizmetlerinin e-devlet sistemine geçmesi ile birlikte vatandaşlar “beyan bilgileri, sicil bilgileri, tahakkuk bilgileri ve tahsilat bilgileri sorgulama” gibi hizmetlerden faydalanılabiliyor. Hizmetler daha hızlı ve kolay ulaşılabilir hale geliyor. Bu sayede belediyeler de kamusal verimliliği arttırmış oluyor.



Kayseri’de sadece 3 belediye e-devlette

E-devlet sisteminde 59 ilden 223 adet belediye bulunuyor. Kayseri’de belediyecilik hizmetleri kapsamında; Büyükşehir Belediyesi, Talas Belediyesi ve Develi Belediyesi e- belediye hizmetlerini e-devlet ile birleştirmişken, geriye kalan 14 belediye bu konuda hizmet sağlamıyor.

Haber: Tuba Köksal

