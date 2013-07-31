Kayseri’de ilk sokak sanatçısı görüldü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kültür-sanat çalışmaları şehirde görmeye alışık olmadığımız farklı manzaraları görmemizi sağlıyor. Büyük metropoller de sıkça rastlanan sokak sanatçılarını artık Kayseri, cadde ve sokaklarında görebilirsiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi ressam larından Fatih Küçük Cumhuriyet Meydanı’nda meraklı bakışlar altında Kayseri ve Kayserili vatandaşların kara kalem portrelerini çiziyor.

Uzun süredir Samsun’da yaşayan Sarızlı genç ressam 19 Mayıs Üniversitesi resim bölümü mezunu olduğunu ve yaklaşık 6 yıldır Türkiye’de bütün şehirleri ve hatta köyleri gezerek resim yaptığını, sanatını tanıttığını belirtiyor. Birçok ülke ve şehri gezdiğini ancak sanat yapmak için izin almak gerektiğini sadece Kayseri’de gördüm diyen sanatçı, şehre geldiğinde karşılaştığı muameleyi anlatıyor.

Küçük ‘Yurt içinde ve dışında birçok şehir gezdim ve sokaklarda resim yaptım. Yaklaşık 1 aydır da Kayseri’deyim. İlk geldiğim gün sokakta resim yapmaya kalktığımda zabıtaların engellemelerine maruz kaldım. Bana bu şekilde resim yapamayacağımı söylediler. Hangi kanunun hangi maddesine göre bunu benden istediklerini sorunca, ‘karakola gidelim sana orda söyleyelim’ dediler. Karakolda bana seyyar satıcılara kesilen cezayı keseceklerini belirttiler ama bunu kabul etmedim. Zabıta amirine çıkıp durumu izah ettim. Amir anlattıklarımı dinledikten sonra ‘o zaman izin verelim herkes sokakta karpuz satsın’ cevabını verdi. O an Kayseri gözümde bitti’ diyor.

‘1 milyonluk Kayseri’nin ressam görmediğini gördüm’

Gerekli mercilere sokakta resim yapabilmek için dilekçe yazdığını söyleyen Küçük, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’a kendisine göstermiş olduğu yakın ilgi ve hoş görüden dolayı teşekkür ettiğini belirtiyor. Küçük ‘Dilekçemin ardından Sayın Mustafa Yalçın ile görüştüm. Beni hiç beklemediğim şekilde hoş karşıladı ve benimle bir arkadaş gibi konuştu. Kendileri de Kayseri olarak bu tür sanatsal eksikliklerin olduğunu ve kesinlikle bu tür durumlara karşı olmadıklarını belirttiğini’ ifade ediyor.

Buraya oturup resim yapmaya başladığımda insanların yoğun ilgisiyle karşılaştım ve meraklı gözlerle beni seyrettiklerini gördüm diyen sanatçı ‘1 milyonlu aşkın bir nüfusa sahip Kayseri’nin ressam görmediğini gördüm. Bunun sebebi birazda biz sanatçılarız, halkla aramızda bir uçurum yaratıldı’ diyor. 4 üniversiteye sahip bir şehrin bu şekilde sanatsal güzelliklerden ve faaliyetlerden yoksun olmaması gerektiğini söyleyen Küçük Şehir olarak tanıtıcı organizasyonların daha fazla yapılması gerektiğini vurguluyor.

Bu tür faaliyetler Kayseri’ye renk katar

Cumhuriyet Meydanı’nda çizim yaparken sanatçıyı izleyen vatandaşlar karşılaştıkları manzaradan bir hayli memnun. Konuştuğumuz vatandaşlar gerek bu tür sokak ressamları gerekse sokak çalgıcılarını artık Kayseri’de de görmek istediklerini söylüyorlar. Vatandaşlardan Kemal Malaz, ‘ Hep televizyonlarda ya da filimler de gördük. Şimdi kendi şehrimizde bu tür alışık olmadığımız bir durumla karşılaşmak beni baya şaşırttı ve mutlu etti. Bu değerler her geçen gün gelişen şehrimize farklı bir renk ve güzellik katar diye düşünüyorum. İnşallah devamı da gelir’ şeklinde konuştu.

Haber:Mesut Davarcı Fotoğraf:Bünyamin Gültekin