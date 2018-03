KAYSERİ’DE ROTARYENLERE İLGİ AZ  

1905 yılında kurulan Rotary Kulüp, bugün milyonu aşkın üyesi ile dünya çapında faaliyet gösteriyor. Rotary Kulüp 2430. Bölge Halkla İlişkiler Komite Başkanı Begüm Başmısırlı Yüksel, gazetemize kendileriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.



Özel hayatından kesitleri, Rotary ile nasıl tanıştığını, Rotary Kulüp’ün dünyada ve Türkiye’deki projelerini anlatan Başmısırlı, çok tartışılan masonluk konusuna da açıklık getirdi.

Başmısırlı ile yaptığımız söyleşi şöyle;



Sizi biraz tanıyalım, Begüm Başmısırlı Yüksel kimdir?

Kayseriliyim. İlköğretim, lise ve üniversiteyi Kayseri’de okudum. Gıda teknolojisi ve İşletme mezunuyum. Bir süre Niğde’de özel bir hastanede çalıştım. Daha sonra Kayseri’ye tekrar geldim. İki çocuk annesiyim. Şu anda da kendi iş yerim var. Moda ve tekstil sektörüyle ilgileniyorum. Yaklaşık bir yıldır bu işle meşgulüm. Daha önce Niğde’de Rotary’de kulüp halkla ilişkiler ve kulüp sekreterliği ve Rotary başkanlığı yaptım. Kayseri’de de 2016-2017 tarihlerinde Rotary başkanlığını yürütüm. Şimdi de Rotary 2430. Bölge Halkla İlişkiler Komite Başkanlığını yapıyorum.





ROTARYENLİĞİM AİLEDEN

Rotary Kulüp’le tanışmanız nasıl oldu?

Rotary Kulüp bana çok uzak değildi. Çünkü ailemin içinde Kayseri Rotary Kulübünde olan kişiler vardı. Ama benim tanışıklığım 10 yıl önce Niğde Rotary Kulüp’le beraber başladı. Niğde Rotary Kulüp’e üye olarak başladıktan sonra halkla ilişkiler komitesini yürüttüm. Daha sonra 2011-2012 yılında orada başkanlık yaptım. Rotary ile tanışıklığım bu şekilde oldu. Rotaryen olmanız için klişeleşmiş kelimeler vardır. “İş ve meslek sahibi insanların bir araya geldiği sivil toplum örgütü” diye geçer. Ben de orada bir rotaryenlerin birkaç projesine katıldım. Keyifli birkaç proje yapmıştık. 3 yıldır da Kayseri Rotary’de devam etmekteyim. Rotary’ye ve yaptığı işlere çok inanıyorum. Sadece Türkiye’de değil Dünyada faaliyet göstermesi beni çok etkiliyor. Dünyada hiç tanımadığınız bir insana, bir çocuğa el vermek, onun sorunlarına çözüm arayışına girişmek benim için çok önemliydi. Bu yüzden Rotary’yi çok seviyorum.





BAE EMİRİ DE BİZDEN…

Rotary’nin kuruluş amacı nedir?

Kuruluş amacımız insanlığa hizmet etmektir. Rotary’nin kuruluş anından beri en önemli nedeni Dünya barışını sağlamak, dünyadaki sorunlara çözüm bulmaktır. Diyeceksiniz ki bu mümkün mü? Belki mümkün değil ama bizim için önemli olan barışa bir katkı sağlayabilmektir. Çünkü uluslararası bir kuruluş olduğu için her ülkenin, her milletin sorunlarına göre çözüm üretir. Türkiye’deki sorunlar neyse ülkemizdeki Rotaryenler ona eğilir. Afrika’daki sorunlar neyse Afrika’dakiler ona yönelir ama bu arada hepimiz birbirimizle bağlantılı olduğumuz için ortak projelerimiz de vardır. Mesela Mısır’daki herhangi bir Rotary Kulübü bizden destek istediği zaman her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Yani her yönden birbirimize destek oluyoruz. Kısacası dünyadaki tüm sivil toplum örgütlerinin amacı neyse bizim amacımız da insanlığa hizmet etmektedir. Türkiye ‘de ilk Rotary Kulübü 1950 yılında kurulmuştur ve dernekler masasına üyedir. Ülkesini seven, ülkesinin çıkarlarını gözeten iyi ve ’vatansever’ insanlardan oluşmaktadır. Türkiye ‘de 6.269 üyesi, 269 kulübü olan bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’deki diğer STK’lardan hiç farklı değildir.



Rotary dünyada 206 ülkede örgütlüdür. 1 milyon 200 bin üyemiz, 34 bin kulübümüz ve 34 Rotary bölgesi bulunmaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri’nde Rotaryen bir Emir bulunur. Rotary dünyada 112, Türkiye’de ise 67 yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir.



ROTARY’DE CİNSİYETÇİLİK YOKTUR

Rotary Kulüplere kadınların uzun süre üye olarak alınmadığını biliyoruz. Kadınların Rotary’ye dâhil olması nasıl oldu?

Rotary’de cinsiyetçilik yoktur. Rotary erkeklerin kurduğu bir kurumdu ve uzun bir zaman bir kadın üyesi olmadı. Ama daha sonra kadınların da sivil toplumda yer almasıyla beraber kadın üyeler de alınmaya başladı. Bir kişi kulübe başkan olduktan sonra cinsiyeti olmaz. Hep “Atatürk Rotary’nin kurulmasına karşıydı” derler. Atatürk Rotary’ye karşı olduğu için değil, kuruluşunda kadınların yer almamasından dolayı karşı çıkmıştır. Ama şu anda dünyada ve Türkiye’de çok fazla kadın üyesi var ve çok da başarılılar.





AİDS VE EBOLA İLE SAVAŞMAYA HAZIRLANIYORUZ

Rotary Kulüp’ün hem dünyadaki hem de Türkiye’deki projelerinden bahseder misiniz? Ve Kulüp bu projeler için kullandığı kaynakları nasıl elde ediyor?

Birleşmiş Milletler’in dünyada ele aldığı konuları biz de ele alıyoruz; mesela su projesi, anne ve çocuk sağlığı gibi konular… Biz de komitelerimizi kurarken dünyada buna dikkat ederiz. Mesela Türkiye’de bir su projesi var. Bu projeye diğer ülkelerdeki Rotary kulüplerinden destek alabiliyoruz. Kendi içimizden topladığımız bir fon vardır. O fonda biriken parayla biz de kendi bölgemizde projeler yapabiliyoruz. Bir vakıf vardır. Vâkfın işleyişi bu şekildedir. Ve bu ‘Küresel Bağış’ diye geçer. Afrika’daki, Uzakdoğu’daki bir Rotary kulübünün projesi varsa biz de onlara destek oluruz. Bu destek gerekirse finansal, gerekirse lojistik, gerekirse de insani yardım olur. Şimdi Nijerya’ya Türkiye’deki sağlık ocağı sistemi kuruluyor. Bunu için biz hem elçiliklerle hem de ülkeyle anlaşmalar yapıyoruz. Bizden bir doktor ekibi gidecek ve oradaki personele hem sağlık sistemimiz anlatılacak hem de lojistik destek verilecek. Ama kendi içimiz de de projelerimiz, sadece Türkiye’ye has projelerimiz de var. Mesela bir dönem okuma yazma seferberliği başlattık. Temiz su projeleri var. Şu anda organ bağışı kampanyası var. Birçok ilde de organ bağışı kampanyası yapıldı ve hatırı sayılır bir bağışçı vardı. Bunun dışında Rotary’nin amacı bunu topluma anlatabilmek ve güçlendirmektir. Biz kendimizi anlatma konusunda çok iyi değiliz. Şimdilerde Dünyadaki AİDS ve EBOLA ile savaşmaya hazırlanıyoruz.





KAYSERİ’DEKİ FAALİYETLERİMİZ

Kayseri Rotary’nin de bir dönem toplum birliği vardı. Her hangi bir ilçenin belediyesiyle görüşüp 20’ye yakın keçi alınıp o yerdeki belediyenin gösterdiği bir aileye verip onun geçimini sağlıyordu. Aile o keçilerin her şeyinden faydalandığı gibi biz onlara veteriner desteği de veriyorduk. Tek şartımız ise o keçiler yavruladığı zaman ilk yavrusunu geri almamızdı. Yavru keçiyi alıp başka bir aileye veriyorduk. Buradaki amaçta kalkınmayı sağlamaktı. O bölgeyi himaye altına alıyorsunuz ve kalkınmasına destek oluyorsunuz. Rotary’nin en büyük özelliği şu; Rotary bir proje üretir, bu gelir getiren bir projedir. Örneğin bu bir kermes olabilir, bir kahvaltı olabilir ama onun getirdiği gelirin bir kısmı başka projenin yapımı için kullanılır. Fon yaratılır ve yaratılan fon fonu başka bir projeye kullanır.

Kayseri Rotary çok güzel işler yapmış. Okuma yazma seferberliği başlatmış. Organ bağışı yapılmış. 12 yıldır üniversite tanıtım günleri yapılmış. Toplum birliği kuruldu. Anne çocuk sağlığı için çalışıldı. Kanser haftasında “erken tanı hayat kurtarır” projesini diğer STK‘lar ile birlikte yürüttü. Kızılay Kan Merkezimizle bağış kampanyaları düzenlendi. Bu yıl da şehit ve gazi yakınlarımız için’ implant’ projesi hazırlığı içerisindeyiz. Bursiyerlerimiz vardır. Mili Eğitim Müdürlüğümüzün yardımıyla bazı okullarımıza kırtasiye, ayakkabı, mont vs. yardımı yapılmıştır.



DOĞAN HER ÇOCUK ROTARY’YE BORÇLU

Rotary’ye üye olmak, Roteryen olmak için ne gerekiyor? Her isteyen üye olabilir mi?

Rotary’ye üye olmak için öncellikle insanı sevmek lazım. Yaşadığı topluma karşı sorumluluk hissetmesi lazım. Bugün hepimiz yaşadığımız yerden sorumluyuz. Günümüzde herkes meslek sahibi, herkes çalışıp üretiyor. Ama ürettiğimiz kadar da bu topluma borçluyuz. Bugün çocuk felciyle savaşan tek sivil toplum örgütü Rotary’dir. Dünyada bunun silinmesi için en çok çaba sarf eden Rotary olmuştur.



1985 yılının ekim ayında Rotary ‘çocuk felci’ için çok büyük bir fon ayırdı. Bu fon tüm dünyada halk sağlığı ile ilgilenen kuruluşların da dikkatini çekti. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü’ne projeyi sunarak bu hastalığın dünyada bitirilmesi gerektiği önerildi. BM ve Dünya Sağlık Örgütü ’de Rotary’nin fon kısmına destek verdiler. Bu konunun hem öncülüğünü, hem de rehberliğini hala devam ettirmektedir. 1985 yılında ilk defa bunu uygulamaya alan ülke de Türkiye olmuştur. Türkiye bu konuda çok destek vermiştir. Rotaryenler de buna canı gönülden destek verdiler. Yeri geldi kapı kapı dolaştılar, yeri geldi Türkiye’ye ilaçların gelmesi için lojistik destek sağlandı.



Bu mücadelemizde 1.5 milyar dolardan fazla para harcandı. Başladığında yılda 426 bin vaka görünürken, bu yıl sadece 219 oldu. Bu hastalık dünyada sadece Pakistan ve Afganistan bölgesinde kalmıştır. O yüzden de diyoruz ki: dünyada doğan her çocuk Rotary ‘ye borçludur. Kendini borçlu hissetmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden de yaşadığı ülkeye ve dünya borçlu olduğunu hisseden herkes, eğer ki dünyayı da seviyorsa Rotaryen olabilir.





Rotary Kulüp’te belirli meslek gruplarından üye seçilmesi ve her iş ve meslek grubundan bir faal üye bulundurması gereği var. Yani eğitim, basın ve siyasi çevreden çok üyesi var. Peki; bir memur, bir esnaf ya da bir fabrika işçisi üye olamaz mı?

Evet, Rotary’de belli seviyede ki insanlar üye olarak alınıyor ama bu mesleği ile alakalı değil, kişinin kendisi ile alakalıdır. Mesela bir marangoz üye olamaz mı? Olabilir. Ama belli bir kültür seviyesinde olması lazım. Bazı şeyleri kavramış olması lazım. Herkesin gelip de üye olabileceği bir sivil toplum örgütü değil. İş ve meslek konusunda ahlaklı, topluma iyi örnek olmuş, ailesiyle beraber bütünlüğü sağlamış insanları tercih ediyoruz. Bir Rotaryen olabilmek için birinin sizi önermesi lazım. O insanın da belli bir çevrede bilinmesi ve saygı duyulması gerekiyor. Farklı iş gruplarından da olabilir ama kişinin kendisini yetiştirmiş olması gerekir. Belli bir eğitim seviyesinin de olması gerekiyor. Burada eğitimden kastım diploma değil, birikimden, tecrübesinden, kendini yetiştirmesinden bahsediyorum, hem kişiliğiyle hem mesleğiyle topluma faydalı olmayı bilen insan. Yoksa her iş ve meslekten bize insanlar katılabilir. Rotary’de her meslek grubundan bir tek faal üye olma gerekliliği eskiden vardı. Çünkü biz meslek odaları olmadığımızı göstermek istedik. Çeşitli meslek gruplarından, çeşitli görüşlerden kişilerin bir araya geldiği bir sivil toplum örgütü olmasından dolayı böyle bir gerekçe vardı. Günümüzde bu konuda daha esnek olmaya başladık. Artık aynı meslek grubundan birkaç üyemiz olmaktadır.



DÖNEM LOGOMUZ HER YIL DEĞİŞİR

Bizim dönem logomuz her yıl değişir. Bu seneki dönem logomuz farklı boyutlarda ve renklerdeki çubuklardan oluşuyor. “Dünyada çok fazla farklı topluluklar var. Biz de bunların bir araya geldiği bir sivil toplum örgütüyüz” mesajını veriyoruz. Her dinden, her ırktan, her dilden, her meslekten insanların bir araya geldiği bir topluluk olduğumuzu gösteriyoruz.



ROTARY MASONLUKLA BAĞDAŞTIRILAMAZ

Rotary Kulübü sürekli masonlukla ilişkilendiriliyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Masonluk hakkında bir şey söyleyemeyiz. Bizimle nasıl bağdaştırıyorlar onu da bilmiyoruz. Onlar hakkında da hiçbir bilgimiz yok. Rotary uluslararası bir kuruluş olduğu için her meslekten, her dinden, her siyasi görüşten insan vardır. Bize üye olan insanların hepsi aynı tipte ve aynı düşüncede olan insanlar değil. Farklı düşüncede, farklı görüşte insanların bir araya geldiği bir sivil toplum kuruluşudur. Elbette bu kişilerin siyasi ve dini görüşleri vardır; fakat biz bunları hiçbir zaman dile getirmiyoruz. Saygı duyuyoruz ve demokrasiyi kendi içimizde yaşıyoruz. Bu demek değil ki insanların görüşleri yok. Ama biz bir araya geldiğimiz zaman bunları konuşmuyoruz. Konuştuğumuz şey nasıl ülkemize, insanlara, gençlere faydalı olabiliriz? Başkan bizde seçimle gelir ve görev süresi bir yıldır. Toplantılarımız halka açık ve yerleri bellidir. Ve Rotary toplantılarında bir şey vardır; büyük, küçük yaşlı genç herkes eşittir. Ve herkes demokrasiyi kendi içerisinde yaşar. O yüzden de Rotary demokratikleşmiş ülkelerde vardır.



Kayseri’de ne zaman kuruldu? Kaç üyesi var?

Kayseri’de 32 yıl öncesinde kuruldu. Toplam 35 üyemiz var ama şu anda 15’i aktif. Kayseri’de her hafta salı akşamları Hilton Otel’de toplanıyoruz. Başkanımız Diş Teknisyeni Zekai Ergan.



BİZDE GÖNÜLLÜLÜK ESASTIR

Roteryanler Kulüp içerisinde nasıl faaliyetler yürütüyor?

Rotary’ye ilk üye olunduktan sonra her ne olursa olsun, her projemize gönül vermesi gerekiyor. Yani bizde gönüllülük esastır. Hiçbir şeyi zorlamayla ya da parayla yaptıramazsın. Muhakkak kulübüne destek verecektir. Kulübünün bir projesi olduğunda eşi ve çocuklarıyla desteğini vermesi yeterlidir. Üye olduktan sonra kişinin kulübümüzü tanıması ve sevmesi sağlanır. Daha sonra yavaş yavaş komitelerde üye olarak hizmet eder. Bölgemizde şu anda yeni üye kamplarımız var. Bu kamplarda yeni üye olan kişiler diğer Rotaryenlerle tanışıyor, kulübümüzü daha iyi anlıyor. Hizmetin nasıl olması gerektiğini görüyor. Rotary’de en önemli şey dostluk kazanmaktır.



1 Temmuz’da dünyadaki bütün başkanlar değişir. Hatta uluslararası başkanımız ve temamız da değişir. “Rotary Fark Yaratır” bu senenin dönem logosudur. Geçen sene de “Rotary İnsanlığa Hizmet Eder” teması vardı. Her sene dönem kıyafetlerimiz değişir. Başkanlar ve bölgedeki görevliler bu kıyafeti giyerler. Normal Rotaryenler giymez. 3 yıldır Rotary kurumsal bir kimlik çalışmasına gitti. Ve halkla ilişkiler komitesi dünyada olması gereken bir komite olarak karar aldı.





Türkiye örgütlenmeniz nasıl?

Türkiye’de üç tane bölgeye ayrılmış durumdayız. Biz federasyon olarak geçeriz. Bölgenin en büyük federasyonu da biziz. Kayseri’nin de içinde bulunduğu 2430... Bölgeye Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz Doğu Anadolu, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan da dâhildir, 2440. Bölge İzmir ve çevresi. Bir de 2420. Bölge İstanbul ve çevresi var. En geniş bölge bizimkidir. Federasyon başkanımız şu anda Serdar Ünlü. Söyleşi: Tuba Köksal