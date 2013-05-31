Kayseri'de Yok Olmaya Yüz Tutan Bir Meslek Daha

Bir dönemin sevilen meslekleri arasında yer alan kasketçilik, günümüzde eski değerini kaybetmeye başladı. Filizman, Kayseri’de sayısı giderek azalan kasket ustalarından sadece bir tanesi. Meslek Lisesi model bölümünü bitiren Filizman baba mesleği olan kasketcilği tercih eder. Babasından öğrendiği kasket yapımını günümüzde de devam ettiriyor. Belirli yaşın üzerindekilere hitap eden kasketler artık günümüzde unutulmaya yüz tutuyor.

Kayseri’nin tarihi Vezir Han’ında kasketçilik yapan Mustafa Filizman (55) evli ve iki çocuk babası. 32 yıldır kasketçilik yapıyor. Filizman, bir dönemin el emeğiyle yapılan en popüler mesleğinin kasketçilik olduğunu belirtti. Filizman, dönem dönem yapılan dizilerin, şarkıların mesleğe katkı sağladığını vurguluyor. “ Baretta” dizisi bunlardan sadece bir tanesi. 1970’li yıllarda yayımlanan dizinin dedektif rolündeki başrol oyuncusu Robert Blake’nin dizide taktığı kasketler mesleğin tekrar hareketlenmesini sağladı. İnsanların kılık kıyafet seçimlerinde dizilerden etkilendiğini ifade eden Filizman “ O dönemlerde halk o kasketlerden yaptırmak için birbirleriyle yarışıyorlardı” şeklinde konuştu.

“ 32 yıldan beri bu mesleği yapıyorum”

Şapka yapımını babasından öğrendiğini; kesimi, dikimi ve ütüsünü kendisinin yaptığını ifade eden Filizman, 32 yıldan beri bu mesleği yaptığını belirtiyor. Halkın son zamanlarda kaskete olan ilgisinin giderek azaldığını, yavaş yavaş unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yer alacağını sözlerine ekledi.

“Bu mesleğe başlamamın bir nedeni de Baretta dizisi”

Baba mesleğini yapan Filizman’ın, meslek seçiminde de “Baretta” dizisi etkili. O dönem dizinin başrol oyuncusu Robert Blake’ nin dizi de taktığı kasketlerin çok moda olduğunu ve kendisinin de bundan etkilenerek kasketçiliği seçtiğini söyledi. Çalışma atölyesinin adını da diziden etkilenerek “Barette Kasketçilik” ismini koyduğunu belirtiyor.

“Kasket yapan ustaların sayısı azalıyor”

Türkiye’de el emeğiyle yapılan mesleklerin gün geçtikçe azaldığını belirten Filizman, kasketçiliğinde yok olmaya başladığını ifade ediyor. Filizman, kasketçiliğe olan ilginin azalmasıyla bu işi yapan ustaların sayısının da parmakla sayılacak kadar azaldığını söyledi.

“İşimi yabancı turistlere anlatmak için İngilizce öğrendim”

Filizman, İş yerinin tarihi mekânda olması nedeniyle çok sayıda turistin geldiğini vurguladı. Turistlere Kayseri ve yaptığı mesleği anlatmak için 30 yaşında İngilizce öğrendiğini belirtiyor. İngilizceyi kasetlerden ve kitaplardan öğrendiği kadarıyla turistlere yaptığı işi anlatıyor. Bir anlamda gönüllü rehberlik yaptığını söylüyor. Kasketlerin yabancı turistler tarafından beğenildiğini ifade eden Filizman, başından geçen bir olayı ise şöyle anlattı:

"Geçtiğimiz yıllarda İngiliz turist Grant Elitt, eşiyle birlikte buraya geldi. Önce fotoğraflarımı çektiler. Bir süre sohbet ettik ve beğendiği bir kasketi satın aldı. Çektiği fotoğrafları bana göndereceğini söyleyerek mail adresimi de aldı. Daha sonra gönderdiği bir mailde kasketi havaalanında kaybettiğini yazıyordu. Ölçülerini de yazıp, yeni bir kasket istediğini belirtiyordu. Mailden kısa süre sonra gönderdiği mektuptan 20 lira çıktı. Satın aldığı kasketin aynısını yapıp İngiltere'ye gönderdim. Bu sayede aramızda dostluk başladı. Zaman zaman internet ortamında mesajlaşıyoruz."

El Sanatları ülkemizin kültürel kimliklerinin en canlı ve anlamlı belgeleridir. El emeğiyle yapılan mesleklerin sayısı da gün geçtikçe azalıyor Türkiye’de. Nalbantlık, kalaycılık, arzuhalcilik, şalvarcılık vs. bu mesleklerden bir kaçı. Kaskette gereken önemin verilmemesi de diğer unutulmaya yüz tutmuş meslekler gibi günden güne yok olmasına neden oluyor.

HABER/FOTOĞRAF: BAŞAK ŞEN