Kayseri'den Mısırla Dayanışma Platformu geçti





İstanbul Saraçhane Parkı’nda mısır Protestosuna destek vermek amacıyla Van’dan yola çıkan Mısırla Dayanışma Platformu Kayseri’ye ulaştı. Platform Başkanı Şükrü Çakıl Van’dan yola çıktıklarını ardından sırasıyla Tatvan (Bitlis), Muş, Elazığ ve Malatya’ya uğradıktan sonra Kayseri’de İlim Hikmet Vakfı’nın konuğu olduklarını kaydetti. Öğlen saat 14.00 gibi Ankara’ya doğru yola çıkan platform Kocaeli üzerinden İstanbul’a Saraçhane Parkı’nda bulunanlara katılacaklarını söyledi. Platformun Mısır’da yaşanan katliamın ardından açıldığını kaydeden Çakıl, amaçlarının mesajlarını yurt geneline yayarak dağınık ümmettin birlikteliğini sağlamak olduklarını belirtti.

“Ülkelerin tavrı açık bir lanettir”

Çakıl, Orta Doğu’nun en önemli ülkelerinden olan Mısır’da İhvan-ı Müslim’in seçim sonrası hükümette görev aldığını ve Muhammed Mursi’yi de meşru cumhurbaşkanı seçtiklerini hatırlatarak; “Ancak bir yıllık bir aradan sonra Siyonizm ve ABD’nin uşağı askeri cunta sisi öncülüğünde darbe yaparak ülkeyi kaosa sürüklemiş ve meşru Cumhurbaşkanı gayri meşru bir yöntemle görevinden alınmıştır. Bu süreç başladıktan sonra Mısırlı Müslümanlar ve darbe karşıtları uzun süre meydanlarda şiddete başvurmaksızın eylem haklarını kullanmaktadırlar. Fakat darbe zihniyeti ve onun destekçileri olan ABD İsrail ve bazı Arap Kralları bu gösterilere daha fazla tahammül edemeyerek geçtiğimiz günlerde binlerce Müslüman katlettiler. Bu katliam serisi hala devam ediyor. Buna rağmen şiddete şiddetle karşılık vermeyen ihvan-ı Müslim direnmeye devam ediyor. Dünyanın gözü önünde devam eden Mısır’da ki cinayetler ve katliamlar devam edeceğe benziyor, söz konusu Müslümanlar olduğunda kör sağır dilsiz kesilen ABD İsrail ve diğer sözde büyük devletler dün Bosna’da Irak’ta aynı tavrı sergilediler. Bunun yanında Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün gibi sözde İslam ülkelerinin de darbecilere yardım etmeye devam etmesi açık bir laneti göstermektedir.” dedi.

Herkesi konvoya davet ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin duruşunun onurlu bir duruş olduğunu kaydederek; “Hükümetinin meseleye bakışı bizce onurlu bir duruştur. Diğer İslam ülkeleri liderlerini birleşmiş milletleri aynı duruşa sahip olmadıkları için nefretle kınıyoruz.

Bugün yurdumuzun onlarca şehrinde mısır katliamı telin ediliyor. Ancak bu eylemler ortak eylemlere dönüşmedikçe mesaj yerine ulaşmamaktadır. Bütün duyarlı insanların büyük kentlere akın ederek büyük eylemler yaparak (ve asla şiddete başvurmadan) seslerini dünya kamuoyuna duyurmaları gerekmektedir. Bizler Mısır gönüllüleri olarak ulusal düzeyde bir eylem birliği için yola çıktık. Her ilden yapılacak katılımlarla Rabi-atül Adaviyye meydanında ki direnişe destek veren İstanbul Saraçhane’ye yol alacağız. Bu amaçla duyarlı herkesi konvoyumuza katılamaya davet ediyoruz. Musa’yı bekleme al Asanı yola çık…! Sloganıyla yola çıktık ve diyoruz ki:

Ey müminler sindirerek onların söz sahibi olmalarını engelleyen firavun çocukları! Dün Seyyid Kutuplar sizden korktular mı ki bugün onların çocukları sizden korksun.

Ey alçakça öldürenler! Dün alçakça öldürdüğünüz Hasan El Benna sizden çekindi mi ki bugün onların torunları sizden çekinsin.” şeklinde konuştu.



Haber-Fotoğraf: Bünyamin Gültekin