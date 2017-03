Kayserililer bu tadı çok sevdi

Orta Asya, Anadolu, Balkanlar gibi geniş bir coğrafyada çeşitli yapım şekilleriyle görülen bir çorba çeşidi olan tarhana hemen hemen herkesin sevdiği bir tat desek her halde yanlış olmaz.Türkiye'de Afyon, Uşak, Malatya, Kahramanmaraş şehirlerinde ve Bandırma, Gönen, Gediz, Beypazarı ilçelerinde Tarhana çorbasının birçok türü tüketiliyor.İç Anadolu Bölgesi’nde genellikle Maraş tarhanası bilinir ve fazlaca tüketilirdi. Ancak son yıllarda özelikle Yöresel Lezzetler Fuarı sayesinde tanınan Uşak Tarhanası artık Kayserililer için sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasına girdi.22-26 Şubat tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen “Yöresel Lezzetler Fuarı’na” katılan üreteci Aysel Özer, tamamını organik ürünlerden oluşan karışımla kendisinin yaptığı ve “Uşak tarhanası” adını verdiği eşsiz lezzet ile Kayserililerden tam not aldı.Kayseri’ye fuar sayesinde 4 yıldır geldiğini anlatan Aysel Özer, “Türkiye’nin 81 vilayetine ulaştırmaya çalışıyoruz. Kurulduğumuz 2000 yılından bu yana 17 yıldır ülkemizin birçok noktasına ulaştırmayı başardık. Yüzde 100 doğal ve yerli olan bu tarhanamızı bir kere tadan bir daha bırakamaz. Bu kadar iddialı konuşmamın nedeni ise aldığımız olumlu tepkiler. Bu yılki fuara gösterilen ilgiden çok memnun kaldık. Beklentilerimizin üzerinde bir ilgiyle karşılandık. Kayseri’ye bu tadı sevdirdiğimizi düşünüyorum. Sürekli olarak alış-veriş yapan müşterilerimiz var. Her geldiğimizde özellikle bizi arayıp buluyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.Uşak tarhanasının kırmızı-yeşil biber, soğan, nane, kapya biber, keçi ve koyun yoğurdu gibi ürünlerin karışımı ile elde edildiğini belirterek, piyasada satılan sertifikasız ürünleri satın almamaları konusunda uyardı.Yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olur. Yüksek kolesterolü düşürmektedir. Hemoroid probleminin giderilmesine yardım eder. Damar hastalıklarına çözüm niteliğindedir. Obezite riskini azaltmak da tarhananın faydaları arasında yer almaktadır. Kolon kanserine karşı önleyici özellik taşımaktadır. Kalp krizi riskini azaltır. Mikropları vücuttan uzaklaştırır. Kansızlık ve anemiye karşı iyi gelir. Saç dökülmesini önler. Kemik erimesi yani osteoporoza karşı iyi gelir. Hafızayı güçlendirir.Eğer sağlıklı beslenmek istiyorsanız siz de sofralarınızda Uşak tarhanasına yer açın.