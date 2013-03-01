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Kayserililer duyarsız kaldı

KAY DERS, Kayseri’de yoksul ailelerin çocuklarına ek dersler vererek yaşıtları ile aynı şartlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla kurulan bir dernek. Derneğin Genel Başkanı Zeliha Köksal, derneği yoksul aile çocuklarına umut ışığı olmak için kurulduklarını fakat gerekli yardımların sağlanamamasından dolayı çocukların psikolojilerinin bozulduğunu söylüyor.

Kayserililer duyarsız kaldı
 Kur’an kursu sahip çıktı

Okumak isteyen, ancak okumak için yeterli maddi imkânlara sahip olamayan yoksul ailelerin çocuklarına sahip çıkmak için kurulan KAY DERS, Kayserili hayırseverlerden gerekli ilgiyi göremediklerinden dolayı zor günler yaşıyor. Üniversite öğrencileri dernek çatısı altında gönüllü olarak ders veriyor. Fakat derslikleri olmadıklarından dolayı bu gönüllü kuruluş zor bir süreç yaşıyor. KAY DERS’in Genel Başkanı Zeliha Köksal bu ilgisizlik sebebiyle 45 gün derneğin mesuliyeti altına aldığı çocuklarla beraber dışarıda kaldıklarını belirtiyor. En sonunda kendilerine bir Kur’an kursunun sahip çıktığını belirten Köksal, burada da ne kadar süre kalabileceklerinin belli olmadığını söyleyerek Kayserililerden gerekli duyarlılığı bekliyor.

Çocukların psikolojisi bozuldu

            Gazetemize açıklamalarda bulunan Köksal; “İstediğimiz maddi yardıma karşılık bulamayınca çocuklara ders verilecek 2-3 sınıflık yerler istedik. Orada bu çocuklara eğitim desteği vermeyi amaçlıyorduk. Yetkililerden ailelerin ve çocukların perişan halde olduklarını ve her gün beni aradıklarını söyledim. Buna rağmen kimse yardım etmeye yanaşmadı. Ben bir çadır kurup, çocuklara çadırda eğitim vermek istediğimi belirtim. Bana kanunlara göre çadır da kurmayacağımı, bunun da mümkün olmadığını söylediler” dedi.

Haber: Bünyamin Gültekin

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