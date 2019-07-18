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“Kayserilisin diye her gün…”

Twitter’da büyükşehir belediye başkanları birbirlerinin twitlerini alıntıladı ve yorum da ekleyerek paylaşım yaptılar. Tespit edildiği kadarıyla bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı “Alamancısın diye her gün çikilöta yiyorsun sanıyorlar” twitinin ardından bunun gibi mizahi paylaşımlar büyükşehir belediye başkanlarına kadar ulaştı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da “Kayserili’sin diye her gün pastırma, sucuk, mantı yiyorsun sanıyorlar" şeklindeki mesajıyla twitler zincirine katıldı. Büyükkılıç’ın bu twiti çok sayıda yorum alırken, kullanıcılar twiti tekrar paylaştılar.

“Kayserilisin diye her gün…”



Twitter’da bir kullanıcının “Alamancısın diye her gün çikilöta yiyorsun sanıyorlar” şeklindeki twitinin ardından diğer kullanıcılar mesajı alıntılayıp kendi şehirlerinden örnekler vererek twiti tekrar paylaştılar. Bir süre sonra bu paylaşımlara büyükşehir belediye başkanları da katıldı. Tespit edildiği kadarıyla başkanlardan bu paylaşımlara ilk olarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Ordulusun diye her gün pancar çorbası içiyorsun sanıyorlar” mesajıyla katıldı. Güler’in mesajının ardından sırasıyla başkanlar şu mesajları paylaştılar: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “İzmitlisin diye her gün pişmaniye yiyorsun sanıyorlar”; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Şanlıurfalısın diye her gün Çiğköfte, Lahmacun ve Ciğer yiyorsun sanıyorlar”; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Trabzonlusun diye her gün hamsi yiyorsun sanıyorlar”; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursalısın diye her gün Bursa Kebabı (İskender Kebabı) yiyorsun sanıyorlar”; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayserili’sin diye her gün pastırma, sucuk, mantı yiyorsun sanıyorlar.”
 

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Özel Haber: Ekrem Nazlı

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