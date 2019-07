“Kayserilisin diye her gün…” Twitter’da büyükşehir belediye başkanları birbirlerinin twitlerini alıntıladı ve yorum da ekleyerek paylaşım yaptılar. Tespit edildiği kadarıyla bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı “Alamancısın diye her gün çikilöta yiyorsun sanıyorlar” twitinin ardından bunun gibi mizahi paylaşımlar büyükşehir belediye başkanlarına kadar ulaştı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da “Kayserili’sin diye her gün pastırma, sucuk, mantı yiyorsun sanıyorlar" şeklindeki mesajıyla twitler zincirine katıldı. Büyükkılıç’ın bu twiti çok sayıda yorum alırken, kullanıcılar twiti tekrar paylaştılar.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:25